Xiaomi 2024 yılı sonlarına doğru yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 15’i piyasaya sürecek. Çin menşeli teknoloji devi Xiaomi akıllı telefonun yanı sıra akıllı saat alanında da sıkı rekabete giren markalardan biri. Geçtiğimiz yıl marka, Xiaomi 14 serisi ile birlikte Xiaomi Watch S3’ü piyasaya sürmüştü. Bu yıl ise yeni saati ile raflarda yerini alacak gibi görünüyor. Peki, Xiaomi Watch S4 ne zaman çıkacak, özellikleri nasıl olacak, bakalım…

Xiaomi Watch S4 Ne Zaman Çıkacak, Özellikleri Nasıl Olacak?

IMEI veri tabanında ortaya çıkan yeni bilgilere göre Xiaomi yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Aslında bu saat hakkında hali hazırda detaylı bir bilgi mevcut değil. Bununla birlikte markanın bahse konu saati Xiaomi 15 serisi ile birlikte lanse etmesi beklenmekte.

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Xiaomi Watch S3 akıllı saati 2023 yılının son çeyreğinde Xiaomi’nin amiral gemisi serisi Xiaomi 14 ile birlikte piyasaya çıkmıştı. Şimdi IMEI veri tabanında yer alan bilgilere göre ise Watch S3 saatinin bir üst modeli Xiaomi Watch S4’ün geleceği görülmekte. Akıllı saat piyasasında S4 modeli ile rekabete devam edecek olan markanın yakın zaman içerisinde söz konusu cihaz hakkında açıklama yapması beklenmekte.

Xiaomi Watch S3 M2311W1 model numarasına sahip iken yeni gelecek olan S4 modeli ise M2424W model numarasına sahip olacak. Xiaomi yeni akıllı saati Watch S4 özellikleri konusunda pek bir bilgi bulunmuyor ancak temelde sahip olabileceği bazı nitelikler tahmin edilebilir. Örneğin Watch S4’ün de tıpkı selef modeli S3’teki gibi e-sim destekli olması beklenmekte.

Xiaomi Watch S4 Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi Watch S4’ün HyperOS 2.0 yazılımına sahip olması beklenmekte. HyperOS’un yeni sürümü daha gelişmiş, akıcı ve kullanıcı dostu deneyim sağlamayı hedeflemekte. Bunların yanı sıra HyperOS 2.0’nin her sene güncellenmesi de beklenmekte.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisinin 2024’ün Ekim ayında tanıtılması beklenmekte. Marka genellikle yeni ürünlerini hep birlikte tanıtması ile biliniyor. Yani Watch S4’ün de Xiaomi 15 serisi ile birlikte lanse edilmesi beklenmekte. Watch S3 modeli kullanıcı tarafından oldukça beğenilen, hoş bir tasarıma ve gelişmiş özelliklere sahip olan bir akıllı saat idi. Watch S4 modelinin S3’ün halefi olacağı düşünüldüğünde özellik bakımından kullanıcıyı daha çok tatmin etmesi bekleniyor.