Xiaomi bugün (29 Ekim) düzenlediği lansmanda pek çok yeni cihazını tanıttı ve bunlardan biri de Xiaomi Watch S4. Tanıtımda Xiaomi Watch S4 özellikleri ve fiyatı duyuruldu. Gelişmiş sağlık takibi özellikleri, spor modları, eSIM desteği ile gelen akıllı saat hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde…

Xiaomi Watch S4 Özellikleri ve Fiyatı Duyuruldu!

Xiaomi düzenlediği lansman ile yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro’yu, yeni tabletlerini ve akıllı saati Xiaomi Watch S4’ün tanıtımını yaptı. İçeriğimizin konusu Watch S4; Xiaomi 15 özelliklerinin kaleme alındığı içeriği sitemizde bulabilirsiniz ve diğer cihazların özelliklerini de başka içeriklerle sizlere sunacağız.

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Xiaomi Watch S4, 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile gelmekte. Cihazın ekranı 1500 nit parlaklık seviyesi sunuyor; bu değer beklenenin oldukça üzerinde ve özellikle güneş ışığında saatin kullanımını son derece kolaylaştırmakta. Bunun yanı sıra Watch S4’de marka, crown yani döner taç mekanizması da kullanmış durumda ve bu hem kullanım kolaylığı hem de tasarımı bir üst seviyeye çıkarmakta.

eSIM Desteği!

Xiaomi’nin bu yeni akıllı saatti HyperOS 2 işletim sistemi ile gelmekte. Cihaza yeni ve kullanım kolaylığı sunan özellikler eklenmiş, bu kapsamda parmak şıklatma hareketini örnek verebiliriz. Parmak şıklatma hareketi ile kullanıcı Mi Home cihazlarını kontrol edebilmekte. Watch S4’ün önemli bir özelliği de eSIM desteğinin olması. Bu özellik sayesinde telefona bağlanmadan müzik dinleme ya da arama yapma gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

Beyaz ve siyah olacak şekilde iki renk opsiyonu ile gelen akıllı saat bildirim konusunda da üst düzeye çıkarılmış durumda. Örneğin Watch S4 ile yemek siparişleri kontrol edilebiliyor ya da taksi çağırmışsanız bunun durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Gelişmiş sağlık özelliklerine sahip olan Xiaomi akıllı saat; nabız ölçme, kandaki oksijen seviyesinin ölçümü gibi işlevleri yüksek bir doğruluk oranı ile ölçebilmekte.

Fiyatı Ne Kadar?

Watch S4’te uyu takibi özellikleri de bulunmakta ve bu özellikler, Xiaomi’nin sağlık kurumları ile iş birliği neticesinde geliştirilmiş durumda. Xiaomi Watch S4 pil süresi kısmında baktığımızda ise normal kullanımda 15 güne kadar pil ömrü olduğu söylenmekte. Spor özellikleri bakımından da gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz performans artırmaya yönelik önerilerde de bulunmakta.

Xiaomi Watch S4’te NFC desteği de bulunmakta ve bu niteliği sayesinde Xiaomi, Lotus, BYD gibi araçların sanal anahtarı olarak kullanılabilmekte. Ayrıca cihazda çift modlu iletişim desteği bulunmakta ve bu sayede Wi-Fi yahut Bluetooth olmadan da kullanılabilmekte. Xiaomi Watch S4 fiyatı ise yaklaşık 136 dolar seviyelerinden başlıyor; eSIM destekli olanı ise 168 dolar civarında. Cihazın özelliklerine baktığımızda son derece makul bir fiyata sahip olduğu söylenebilir.