Xiaomi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Sadece akıllı telefonlarla yetinmeyen şirket, diş fırçasından elektrikli araçlara kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Bunlardan biri de akıllı ev teknolojileri. Şimdi, Xiaomi yeni akıllı kapı kilidini tanıtmaya hazırlanıyor.

20 Şubat 2023’te Xiaomi, akıllı ev ürün serisine yeni bir model ekleyecek: Xiaomi Akıllı Kapı Kilidi M20 serisi. Bu yeni model, kullanıcılara gerçek zamanlı olarak ön kapının kapsamlı bir görüntüsünü sağlayan bir gözetleme kamerası ve bir ekran ile donatılmış.

Kalın dış kapı kilidi tasarımıyla bu model 2022’de piyasaya sürülen bir önceki modelden son derece farklı. Yeni modelin hepsi bir arada tasarımı, kurulum sürecini basitleştirerek kolay hale getiriyor.

Cihaz, kamera ve ekranın yanı sıra, kullanıcının rahatlığını artıran bir kapı zili işlevi de vaat ediyor. Ayrıca uygun fiyat noktasıyla bu kilidin piyasadaki üst düzey akıllı kapı kilitlerine doğrudan rakip olması bekleniyor.

Xiaomi Akıllı Kapı Kilidi M20 ayrıca parmak izi, parola, periyodik/tek kullanımlık parola, NFC parolası, cep telefonu Bluetooth kilidi açma ve Homekit gibi çeşitli kilit açma yöntemlerine sahip olacK. Parmak izleri ve parolalar gibi özel veri depolaması, yerel olarak şifreli depolamada saklanarak bilgisayar korsanlığı ve veri ihlallerine karşı maksimum koruma sağlayacak.