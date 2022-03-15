Xiaomi Yeni Aksesuarlarını Tanıttı – Watch S1 Serisi ve Buds 3T Pro

Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi aksesuarları bugün satışa çıktı. Markanın bugüne kadarki en üst düzey akıllı saati olan, safir cam ekran ve istediğiniz tüm sağlık ve fitness izleme özelliklerine sahip paslanmaz çelik gövde sunan Xiaomi Watch S1 göz kamaştırıyor. Xiaomi’nin gürültü önleme desteğine sahip amiral gemisi kulaklıkları Buds 3T Pro ve aynı temel işlevleri düşük fiyatla vaat eden Watch S1 Active de bugün satışa çıktı.

Xiaomi Watch S1 ve Watch S1 Active

Xiaomi’nin her iki yeni akıllı saati de 1.43 inç AMOLED ekranlarla geliyor, ancak S1 safir cam korumasına sahip. Çift aynı zamanda aynı PPG kalp atış hızı sensörünü ve SpO2 okuyucuyu paylaşıyor ve ayrıca uykunuzu takip ediyor. 117’den fazla spor modu için hem 5ATM su geçirmezlik hem de fitness takibi vaat ediyor.

Yeni saatler, çift bantlı GNSS konumlandırma sunuyor ve Bluetooth üzerinden arama cevaplıyor. Temassız ödemeler için pazara bağlı NFC desteği de var. Her iki saatte de bekleme modunda; 12 güne kadar dayanması gereken 470 mAh pil ile geliyor.

Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomi’nin yeni kulaklığı Buds 3T Pro; etrafınızdaki 40dB’ye kadar gürültüyü ortadan kaldıran ANC desteği ile geliyor. Üçlü mikrofon sistemi, 10 mm çift mıknatıslı dinamik sürücüler kullanıor ve 900 kbps’ye kadar; bit hızında ses sağlayabilen LHDC 4.0‘ı destekliyor. Ayrıca SBC ve AAC kodeklerini ve aynı anda; iki cihazla çoklu cihaz eşleştirmesini de beraberinde getiriyor.

IP55 sertifikalı kulaklık toz ve su geçirmez. Ayrıca şarj kutusuyla birlikte 24 saate kadar uzayan 6 saatlik nominal pil ömrüne sahip. USB-C üzerinden veya herhangi bir Qi şarj cihazıyla kablosuz olarak şarj oluyor. Xiaomi S1 Active ve Buds 3T Pro‘nun her biri 199 dolar; Watch S1 ise 269 dolar fiyat etiketine sahip olacak.