Ana SayfaTeknoloji HaberleriXiaomi Yeni Bir Elektronik Kara Tahtayı Satışa Sundu!

Xiaomi Yeni Bir Elektronik Kara Tahtayı Satışa Sundu!

Çocuklarınızın eline tablet vermeye son! Xiaomi'nin bu ürünü geçmişteki mini kara tahtalara teknolojik bir dokunuş getiriyor ve hayal gücüne odaklanıyor. Şirkete göre ekran mavi ışık içermiyor, bu nedenle çocuklar ve her yaştan insan uzun süre kullanabiliyor. Ayrıca cihaz sadece üzerindeki içerik silindiğinde enerji harcıyor. Yani elektriksel anlamda da oldukça masrafsız.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
18
xiaomi-blackboard

CES 2023: 18 inç oyun laptopları geri döndü

On sekiz inç oyun dizüstü bilgisayarları, CES 2023'te büyük bir geri dönüş yaptı. Neredeyse her...

Ağustos 2019’da Xiaomi, ilk kez MIJIA LCD Blackboard‘u piyasaya sürdü. O zamandan beri, marka birkaç farklı boyutta tahtayı da piyasaya çıkarmayı ihmal etmedi. Marka bugüne kadar levhaları sadece yazı yazarken tek renk üretecek şekilde üretiyordu. Fakat bugün işler bu noktada değişiyor.

Çünkü Xiaomi MIJIA kapsamında gelen yeni teknolojik blackboard, renkli bir versiyon. Adından da anlaşılacağı gibi, slate, özel yapım renkli likit kristal panel sayesinde birden fazla renk üretebiliyor. Blackboard 10 inç ve 13 inç olmak üzere iki boyutta mevcut.

Kuvvet uygulandıkça değişen el yazısının kalınlığı ile baskı yazmaya izin veriyor. Ekranın üzerinde, tahtayı kolayca temizlemek için kullanılabilen bir algılama alanı da var. Ekranın arka ışığı yok ve el yazısını göstermek için doğal ışık yansıması kullanılıyor.

xiaomi-blackboard

Şirkete göre ekran mavi ışık içermiyor, bu nedenle çocuklar ve her yaştan insan uzun süre kullanabiliyor. Ayrıca cihaz sadece üzerindeki içerik silindiğinde enerji harcıyor. Yani elektriksel anlamda da oldukça masrafsız. Fiyatı ise yaklaşık 10 dolar.

-- Reklam --

Samsung, CES 2023’te katlanır akıllı telefonların geleceğinden bahsetti

Samsung, Nevada, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'te yeni nesil hem katlanabilir hem de kaydırılabilir ürünlerini tanıtıyor.Flex Hybrid olarak...
Önceki İçerik
Samsung Yapay Zekalı Fırını Görücüye Çıkardı – Çok Hızlı & Çok İyi
Sonraki İçerik
Tesla 2022 için Rekor Satış Rakamları Açıkladı
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakTechgoing

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021