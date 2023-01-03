Xiaomi Yeni Bir Elektronik Kara Tahtayı Satışa Sundu!

Ağustos 2019’da Xiaomi, ilk kez MIJIA LCD Blackboard‘u piyasaya sürdü. O zamandan beri, marka birkaç farklı boyutta tahtayı da piyasaya çıkarmayı ihmal etmedi. Marka bugüne kadar levhaları sadece yazı yazarken tek renk üretecek şekilde üretiyordu. Fakat bugün işler bu noktada değişiyor.

Çünkü Xiaomi MIJIA kapsamında gelen yeni teknolojik blackboard, renkli bir versiyon. Adından da anlaşılacağı gibi, slate, özel yapım renkli likit kristal panel sayesinde birden fazla renk üretebiliyor. Blackboard 10 inç ve 13 inç olmak üzere iki boyutta mevcut.

Kuvvet uygulandıkça değişen el yazısının kalınlığı ile baskı yazmaya izin veriyor. Ekranın üzerinde, tahtayı kolayca temizlemek için kullanılabilen bir algılama alanı da var. Ekranın arka ışığı yok ve el yazısını göstermek için doğal ışık yansıması kullanılıyor.

Şirkete göre ekran mavi ışık içermiyor, bu nedenle çocuklar ve her yaştan insan uzun süre kullanabiliyor. Ayrıca cihaz sadece üzerindeki içerik silindiğinde enerji harcıyor. Yani elektriksel anlamda da oldukça masrafsız. Fiyatı ise yaklaşık 10 dolar.