Xiaomi Yeni Bir Hoparlörü Bugün Piyasaya Sürdü – İşte Detaylar

Xiaomi kısa süre önce Sesli ve Görüntülü Konferans Hoparlörünü tanıttı ve şimdi de resmi olarak piyasaya sürdü. Fiyatı yaklaşık 312 dolar olan hoparlör, sahiden de iyi özelliklerle birlikte geliyor.

Tasarım açısından, ürün bir ses çubuğuna benziyor ve görüntülü arama için destek sağlayan bir kamerayı merkeze yerleştiriyor. Cihazda çift ​​görüntü işleme çekirdeği ve 4K video çıkışı desteğine sahip sekiz çekirdekli Qualcomm APQ8053 yonga seti bulunuyor.

Ayrıca konferans odalarındaki komut seslerini ortadan kaldırmak için AI tabanlı Akıllı Gürültü Azaltma teknolojisi desteği ile birlikte geliyor. Cihazı daha büyük konferans odalarına uygun hale getirmek ve radyo efektini iyileştirmek için genişletilmiş mikrofon desteği sunuyor. 7 metre kablo uzunluğuna sahip yerleşik 360 derece tam dizi mikrofona sahip olduğunu da belirtelim.

Ürün ayrıca profesyonel konferans akustik algoritmalarını da destekleyen iki adet 2,5 inç yüksek kaliteli hoparlör ünitesi ile donatılmış hoparlör, 120 derecelik görüş açısı, 8X dijital yakınlaştırma desteği ve yukarı ve aşağı yön için 10 derecelik mekanik ayar sunan bir Sony kamera sensörü de sunuyor.