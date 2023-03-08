Ana SayfaTeknoloji HaberleriXiaomi Yeni Bir Yalan Makinesi Patenti Aldı!

Xiaomi Yeni Bir Yalan Makinesi Patenti Aldı!

Yöntem, test edilen kişinin yüzüne odaklanmak için telefoto pan-tilt kameranın çekim açısının ayarlanmasını içeriyor. Kamera, kişinin yüzünün bir görüntüsünü yakalıyor ve gözbebeklerinin hareketini izliyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
14
xiaomi-yalan-makinesi

Samsung Galaxy S23’e, Fortnite’dan Erişebilirsiniz!

Samsung Electronics kısa süre önce Fortnite ile şirkete ve ürünlerine özel yeni bir oyun içi...

Yalan makinesinin birinin yalan söyleyip söylemediğini tespit etmek için kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, teknoloji 1921’de icat edildi ve o zamandan beri aldatma tespiti için standart oldu.

Bununla birlikte, Xiaomi‘nin yeni patenti, birinin doğruyu söylemediğini tespit etmek için gözbebeği hareketlerini kullanan daha verimli bir yalan makinesi geliştirmeyi planladığını gösteriyor.

ITHome tarafından bildirildiği üzere, Xiaomi’ye “yalan makinesi yöntemi, cihazı, mobil terminali ve depolama ortamı” için şirkete teknoloji veya yönteme ilişkin fikri mülkiyet hakları veren bir patent verildi.

Patentin özeti, bir mobil terminalde kullanılmak üzere tasarlanmış yöntemi açıklıyor. Yüz görüntülerini yakalamak ve yalan algılama işlemi sırasında gözbebeği hareketini izlemek için kullanılacak bir telefoto pan-tilt kamera içeriyor.

Xiaomi-logo

Yöntem, test edilen kişinin yüzüne odaklanmak için telefoto pan-tilt kameranın çekim açısının ayarlanmasını içeriyor. Kamera, kişinin yüzünün bir görüntüsünü yakalıyor ve gözbebeklerinin hareketini izliyor. Cihaz daha sonra gözbebeği hareket yörüngesini analiz ediyor ve yalan söylediğini gösteren belirli bir koşulu karşılayıp karşılamadığını belirliyor.

Patent, cihazın bir mobil terminale (akıllı telefon gibi) nasıl entegre edilebileceğini ve kullanıcının cihazla olan deneyimini iyileştirebilecek basit ve etkili bir yalan algılama işlevini etkinleştirebileceğini açıklıyor. Bakalım gelecekte Xiaomi bu makineyi satışa sunacak mı.

-- Reklam --

Honda Elektrikli İş Aracı Tanıtıyor!

Honda, binek elektrikli otomobiller konusunda yavaş olabilir, ancak ticari araç bölümü, yeni bir elektrikli elektrikli iş aracı tanıttı. Biz...
Önceki İçerik
Samsung Galaxy S23’e, Fortnite’dan Erişebilirsiniz!
Sonraki İçerik
Uzaya Fırlayacak İlk 3D Baskılı Roket İle Tanışın!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021