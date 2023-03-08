Xiaomi Yeni Bir Yalan Makinesi Patenti Aldı!

Yalan makinesinin birinin yalan söyleyip söylemediğini tespit etmek için kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, teknoloji 1921’de icat edildi ve o zamandan beri aldatma tespiti için standart oldu.

Bununla birlikte, Xiaomi‘nin yeni patenti, birinin doğruyu söylemediğini tespit etmek için gözbebeği hareketlerini kullanan daha verimli bir yalan makinesi geliştirmeyi planladığını gösteriyor.

ITHome tarafından bildirildiği üzere, Xiaomi’ye “yalan makinesi yöntemi, cihazı, mobil terminali ve depolama ortamı” için şirkete teknoloji veya yönteme ilişkin fikri mülkiyet hakları veren bir patent verildi.

Patentin özeti, bir mobil terminalde kullanılmak üzere tasarlanmış yöntemi açıklıyor. Yüz görüntülerini yakalamak ve yalan algılama işlemi sırasında gözbebeği hareketini izlemek için kullanılacak bir telefoto pan-tilt kamera içeriyor.

Yöntem, test edilen kişinin yüzüne odaklanmak için telefoto pan-tilt kameranın çekim açısının ayarlanmasını içeriyor. Kamera, kişinin yüzünün bir görüntüsünü yakalıyor ve gözbebeklerinin hareketini izliyor. Cihaz daha sonra gözbebeği hareket yörüngesini analiz ediyor ve yalan söylediğini gösteren belirli bir koşulu karşılayıp karşılamadığını belirliyor.

Patent, cihazın bir mobil terminale (akıllı telefon gibi) nasıl entegre edilebileceğini ve kullanıcının cihazla olan deneyimini iyileştirebilecek basit ve etkili bir yalan algılama işlevini etkinleştirebileceğini açıklıyor. Bakalım gelecekte Xiaomi bu makineyi satışa sunacak mı.