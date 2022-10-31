Xiaomi Yeni Bulaşık Makinesini Tanıttı!

Xiaomi, MIJIA Akıllı Masaüstü Bulaşık Makinesi S1‘i tanıttı. Ürün ilk olarak 1 Kasım’da saat 10:00’dan itibaren kitle fonlaması kapsamında satılacak. Kitle fonlaması fiyatı 191 dolar, ancak kitle fonlaması uygulamasından sonra ürün 232 dolar fiyatla satış yapacak.

MIJIA Akıllı Masaüstü Bulaşık Makinesi S1, bir seferde beş takım bulaşık alabiliyor ve farklı şekillerdeki bulaşıkları yerleştirmek için farklı adaptörlerle donatılmış. Cihaz 550mm genişliğe, bölme ise 350mm derinliğe sahip. Yaklaşık 0.19 metrekare masa alanı kaplıyor. Katlanır kapının tasarımı sayesinde ürünün açılma derinliği sadece 600 milimetre.

Bulaşık makinesi, altta iki grup 3 çatallı yüksek frekanslı püskürtme kolu ile donatılmış. Çıkış basıncı 30kPa. Cihaz, optik su kalitesi izlemeyi ve AI akıllı algoritmalarını destekliyor.

Sadece 10 saniye içinde kir derecesi belirlenebilir ve yıkama modu otomatik olarak seçiliyor. Xiaomi, MIJIA bulaşık makinesinin elde yıkamaya kıyasla %85 daha az su tükettiğini iddia ediyor. Tek seferde 5 takım standart sofra takımı ve yemek çubukları, toplam 39 adet sofra takımı yıkayabiliyor ve tek yıkamanın güç tüketimi 0,53kWh.