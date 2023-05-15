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Xiaomi Yeni Çocuk Akıllı Saatini Satışa Sundu

MITU Phone Watch serisindeki en son ürün, ortak bir akıllı telefondan bağımsız bir cihaz gibi davranabilen, çocuklar için üretilmiş başka bir akıllı saat oldu. 240x240 piksel çözünürlüğe sahip ve tam 4G bağlantısı için SIM kartı destekleyen 1,4 inç kare şekilli bir TFT ekranla geliyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi-MITU-Children

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Xiaomi, çocuklar için yepyeni bir ürün piyasaya sürdü. Cihaz, MITU 5C modelinin üst modeli olan bir çocuk akıllı saati ve telefon izleme özelliğiyle birlikte geliyor. Hadi gelin yeni akıllı saate yakından bakalım.

MITU Phone Watch serisindeki en son ürün, ortak bir akıllı telefondan bağımsız bir cihaz gibi davranabilen, çocuklar için üretilmiş başka bir akıllı saat oldu. 240×240 piksel çözünürlüğe sahip ve tam 4G bağlantısı için SIM kartı destekleyen 1,4 inç kare şekilli bir TFT ekranla geliyor. Bu sayede çocuklar dahili kamera sayesinde de HD görüntülü görüşme yapabiliyor.

Gövde, IPX8 derecesiyle su geçirmez ve silikon kayışlara sahip. Cihaz GPS konumlandırmayı destekliyor, uzun bekleme süresine sahip ve hatta XiaoAI Classmate işleviyle öğrenmek için harika olan XiaoAI asistanını destekliyor. Akıllı saat 950 mAh pil ile çalışıyor ve sadece 55 gram ağırlığında.

Xiaomi-MITU-Children

Diğer dikkate değer özellikler arasında MITU’nun özel sistemi ve ebeveynler için daha iyi kontroller için bir ortak uygulaması yer alıyor. Şu an itibariyle, MITU C7A Çocuk Telefon Saat JD.com aracılığıyla ön siparişe açıldı. Bu süre 15 gün daha devam edecek.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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