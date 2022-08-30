Xiaomi Yeni Hava Temizleyicisini Görücüye Çıkardı

Xiaomi, MIJIA Dezenfeksiyon Hava Temizleyicisini tanıttı. Yeni hava temizleyici, 31 Ağustos’tan itibaren Youpin platformu aracılığıyla kitle fonlaması için hazır olacak. Kitle fonlaması fiyatı 310 dolar olacak.

MIJIA Dezenfeksiyon Hava Temizleyici, metalik bir dokuya sahip silindirik bir tasarım kullanıyor. Üst ızgara, kolay hava kanalı temizliği için çıkarılabiliyor ve dokunmatik çalışmayı destekleyen bir OLED ekrana sahip.

Cihaz, bir döngüde alerjenleri sterilize edebilen ve filtreleyebilen çift kaplama önleyici, ultraviyole UV lambası ve yüksek enerjili plazma sterilizasyon teknolojisini benimsiyor. Bunların arasında, plazma üreten cihaz, sürekli olarak yüksek enerjili pozitif ve negatif iyonları serbest bırakabilir, esas olarak havada asılı duran bakteri ve virüsleri dezenfekte edebilir ve çapraz enfeksiyonu etkili bir şekilde önleyebilir.

Dahili ultraviyole UV lambası, ikincil kirlilik salınımını önlemek için dahili bakterileri gerçek zamanlı olarak ışınlıyor ve dezenfekte ediyor. Ek olarak, MIJIA Dezenfeksiyon Hava Temizleyici, %99,98 antibakteriyel ve antiviral özelliklere ulaşabilen çift anti bakteriyel kaplamaya sahip.

Aynı zamanda, MIJIA Hava Temizleyici, formaldehitin %98.02’sini bir saat içinde çıkarabilen altı aşamalı aşamalı arıtmayı temel alıyor. Bu arada kokuları emebilen ve tozu filtreleyebilen %99,5 nano düzeyde filtreleme özelliği var. Hava temizleme verimliliği saatte 600 metreküpe ulaşıyor ve geçerli alan oturma odası, yatak odası, ofis ve diğer alanlarla başa çıkabilen 42-72 metrekareden oluşuyor.

Hava temizleyici ayrıca, evdeki hava kirliliğindeki değişiklikleri 24 saat boyunca gerçek zamanlı olarak izleyebilen yerleşik yüksek hassasiyetli sensörlere sahip. PM2.5 standardı aştığında otomatik olarak açılıyor ve dönüyor. PM2.5 temizliği tamamlandıktan sonra, güç tasarrufu için otomatik olarak kapanıyor.