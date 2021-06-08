Xiaomi Yeni Pişirme Makinesini Satışa Sundu!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Youpin platformunda akıllı bir pişirme makinesi satışa sundu. Ürünün adı Solista Akıllı Pişirme Makinesi CJ01 olarak tercüme ediliyor. Üstelik ev ve endüstriyel aletlerin üretimiyle tanınan Çinli Joyoung Group şirketinin bir alt markası olarak karşımıza çıkıyor.

Solista Akıllı Pişirme Makinesi, kompakt bir boyutta geliyor ancak 3 litrelik büyük bir hacme sahip. Tencere bir seferde 3 ila 4 kişilik yemek pişirmek için yeterince büyük. Kullanılabilirlik açısından, akıllı pişirme cihazı, tavada kızartma, buğulama, kızartma ve buharda pişirmeyi içeren dört yaygın pişirme modu ile birlikte geliyor. Bu modlar, insanların pişirdiği yemeklerin çoğunu halledebiliyor.

Solista Akıllı Pişirme Makinesi CJ01’in kullanımı da, mod tutma kolu ile ayarlanabildiği için oldukça kolay. Kullanıcının yapması gereken tüm malzemeleri ve baharatları ekleyip tencerenin kulpundan pişirme modunu seçmeden önce kapağı kapatmak. Pişirme süresi, farklı modlarla önceden ayarlanmış olacak.

Ayrıca, Akıllı Pişirme Makinesi, kullanıcının pişirme süresini ve ısının yoğunluğunu istediği gibi özelleştirebileceği MIJIA uygulaması aracılığıyla doğrudan kontrol edilebiliyor. Uygulama, kullanıcılara yüzlerce tarif erişimi sağlıyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 78 dolar olarak belirlendi.