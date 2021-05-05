Xiaomi, Yeni Tablet Modelleri Üzerinde Çalışıyor!

Bilindiği üzere Android tablet pazarında en güçlü üreticilerden birincisi Samsung, ikincisi ise Huawei olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki şirket ürettiği amiral gemisi, orta ve uygun bütçeli tablet modelleri ile pazarın en fazla payına sahip oluyor. Hatta Samsung, tablet modellerine en son güncellemeleri gönderdiği için kullanıcılar açısından daha fazla dikkat çekiyor.

Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre Xiaomi, tablet pazarına oldukça etkili girecek yeni modeller üzerinde çalışıyor. XiaomiUI Telegram grubunda yer alan bilgilere göre şirketin en az üç adet premium segmentte yeni tablet modellerini sunacağı söyleniyor. Bununla birlikte bu yeni modellerin Snapdragon 8 serisi yonga setleri ile destekleneceği tahmin ediliyor.

Xiaomi’nin yeni tablet modelleri “nabu, enuma ve elish” kod adlarıyla sızdırılmış durumda. Bazı kaynaklarda yeni enuma‘nın model numarasının K81 ile biteceği bununla birlikte elish‘ın model numarasının da K81A ile biteceği yer alıyor. İki cihaz model numaraları arasında sadece bir harf farklılığı olduğu için bu ikisinin farklı varyasyon olması bekleniyor. İlk model LTE veya 5G bağlantısı sunarken aynı zamanda sesli arama desteğine de sahip olabilir.





Ortaya çıkan bir diğer cihaz ise nabu oluyor. Nabu, K82 model numarasıyla bitiyor ve tamamiyle farklı bir versiyon olarak geliyor. Aynı zamanda nabu, diğer iki tablet ile birlikte 120 Hz 16:10 en boy oranlarına sahip 2560 × 1600 piksel IPS LCD bir ekran ile geliyorken boyut olarak 10.97 inçlik bir diyagonal ile geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca nabu‘nun Qualcomm’un SM-8150 model numaralı bir yonga setine sahip olacağı bildiriliyor. Bu model numarasına uygun yonga setleri Snapdragon 855, 855 Plus ve 860 oluyor. Diğer iki tablet ise SM-8250 model numaralı Snapdragon 865, 865 Plus ve 870 yonga setleri ile geleceği bildiriliyor.

Xiaomi‘nin bu yeni modellerini ne zaman sunacağı henüz resmi olarak bilinmiyor. Bununla birlikte şirketin yeni cihazlarını küresel pazara çıkarıp çıkarmayacağı dair aynı şekilde bir bilgi bulunmuyor.