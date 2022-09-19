Ana SayfaTeknoloji HaberleriXiaomi Yüz Tanımlı Akıllı Kapı Kilidi Satışa Çıktı

Xiaomi Yüz Tanımlı Akıllı Kapı Kilidi Satışa Çıktı

Akıllı kapı kilidi 4 gram net ağırlığa sahip ve alüminyum alaşımlı bir panel kullanıyor. 473 x 185 x 105 mm ölçülerinde olup 40mm ile 120mm arası kapılar için uygun. Akıllı Kapı Kilidi X, 6 ay dayanabilen 6.250 mAh pile sahip. Cihaz, 1,3 ile 2 metre arasında 50 adede kadar kullanıcı yüzü bileşeni kaydedebiliyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
xiaomi-

Dolap Benzeri Uygulamalar!

Günümüzde birden çok dijital platformlar bulunmakta bu platformlardan para kazanmanız oldukça kolay ve mümkün bu...

Xiaomi’nin en yeni akıllı kapı kilidi, 3D yapılı hafif yüz tanıma özelliğine sahip. Xiaomi Yüz Tanıma Akıllı Kapı Kilidi olarak adlandırılan model, 2021 Xiaomi Akıllı Kapı Kilidi X‘in bir üst versiyonu olarak görücüye çıktı. Yeni akıllı kapı kilidinin ön satışı 20 Eylül’de ve ilk sevkiyatlar 28 Eylül’e kadar yapılacak.

Yeni akıllı kapı kilidi, 3D yapılandırılmış hafif yüz tanıma özelliğini de kullanan Akıllı Kapı Kilidi X ile yakın bir benzerlik taşıyor. Xiaomi Yüz Tanıma Akıllı Kapı Kilidi ayrıca içeride bir AMOLED ekrana sahipti. Akıllı kapı kilidini açmak için birkaç başka seçenek de mevcut. Bir anahtar, şifre, parmak izi veya akıllı telefon uygulaması kullanmayı içeriyor.

Akıllı kapı kilidi 4 gram net ağırlığa sahip ve alüminyum alaşımlı bir panel kullanıyor. 473 x 185 x 105 mm ölçülerinde olup 40mm ile 120mm arası kapılar için uygun. Akıllı Kapı Kilidi X, 6 ay dayanabilen 6.250 mAh pile sahip. Cihaz, 1,3 ile 2 metre arasında 50 adede kadar kullanıcı yüzü bileşeni kaydedebiliyor.

xiaomi-

Xiaomi yüz tanıma akıllı kapı kilidi, 286 dolar tanıtım fiyatıyla ön satışta. Ancak orijinal fiyatı 315 dolar. Yeni Xiaomi yüz tanıma akıllı kapı kilidi, 473 dolar fiyatla satılan önceki modelden daha ucuz.

-- Reklam --

2023 Land Rover Range Rover Sport özellikleri ve fiyatı

“Spor” tanımı hangi noktada “daha ​​küçük” ile eşanlamlı hale geldi? 2023 Land Rover Range Rover Sport ne küçük, ne...
Önceki İçerikApple iPhone 14 Pro’da Kamera Sorunları Var!
Sonraki İçerikMicrosoft Surface Pro 9, Yakında Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor!

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.