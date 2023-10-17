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Xiaomi’den yeni mobil işletim sistemi geliyor – HyperOS

Bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Yıllar süren kolektif çalışmanın ardından, yeni işletim sistemi Xiaomi HyperOS, Xiaomi14 Serisi üzerinde resmi çıkışını yapmaya hazırlanıyor.

Ahmet Ekinler

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Xiaomi'den yeni mobil işletim sistemi geliyor - HyperOS

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Huawei‘nin Android’e alternatif olarak HarmonyOS‘u geliştirmesine çok benzer şekilde Xiaomi de ekosistemini geliştirmek için, özellikle de önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli otomobilinin beklentisiyle benzer bir yola giriyor. MIUI‘nin yerini alacak olan ve “HyperOS” olarak adlandırılan bu sistem, Android ve Xiaomi’nin tescilli “Vela” sisteminin bir birleşimi olacak. Bu karışım, kullanıcılar, araçlar ve 200’den fazla ürün kategorisini kapsayan çok çeşitli akıllı ev cihazları arasında kesintisiz bağlantı vaadiyle “tamamen yeniden yazılmış bir temel mimari” oluşturuyor. Xiaomi’nin elektrikli otomobilinin de HyperOS’u içermesi ve Huawei’nin Aito serisi elektrikli araçlarıyla rekabet edecek şekilde konumlandırılması bekleniyor.

Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, bir Weibo gönderisinde HyperOS’un geliştirilmesinin 2017 yılına dayandığını ve “tüm cihaz ve uygulama ekosistemini destekleyen birleşik, entegre bir sistem çerçevesi” oluşturma misyonu taşıdığını açıkladı. Lei ayrıca bu yeni platformun, resmi bir lansman tarihi henüz açıklanmamış olsa da (söylentiler bu ayın sonunda olabileceğini gösteriyor), görünüşe göre zaten üretimde olan yaklaşmakta olan Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarda ilk çıkışını yapacağını belirtti.

HyperOS’un Xiaomi’nin uluslararası ürün yelpazesine yayılıp yayılmayacağına ilişkin sorulara yanıt olarak Lei Jun, basit bir “bizi izlemeye devam edin” yanıtını vererek çekingenliğini korudu. Sonuç olarak, Xiaomi’nin ekosistemi için heyecan verici bu değişimde daha fazla gelişme için gözümüzü dört açmamız gerekecek.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

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