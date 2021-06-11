Xiaomi’nin 200W Şarj Adaptörü Askıya Alınabilir!

Bilindiği üzere Xiaomi geçtiğimiz ay yeni bir 200W hızlı şarj desteği sunabilen yüksek kapasiteli şarj adaptörünü tanıtmıştı. Firmanın bu tanıtımından sonra oldukça fazla şüpheli yaklaşım meydana geldi. Hatta Çin’li yetkililer bu değerin oldukça fazla olduğunu ve oluşacak ısı yoğunluğundan dolayı meydana gelebilecek yangın olaylarına dikkat çekmişti. Ancak Xioami bu adaptöründen vazgeçmeyerek yeni bir soru-cevap etkinliğinde soruları cevapladı.

Bu etkinlikte şirkete yeni 200W adaptörün ısıyı nasıl dağıttığı ve diğer birçok soru soruldu. Şirket herhangi bir cihazın her gün tam şarj edildiğinde 800 döngüden sonra cihazın pilinin %20‘sinin kaybedildiğini dile getirdi. Bu da iki yıldan daha fazla bir süreye denk geliyor. Tabi şarjlar arasında daha uzun bir zaman olursa bu döngü uzayabilir.

Bunun üzerine Çin’li yetkililer yaptıkları açıklamada yalnızca 400 döngüden sonra en az %60 olduğunu dile getiriyor. Ayrıca 5.000 mAh batarya kapasiteli Mi 11 Ultra, 800 döngüden sonra orijinal bataryasından sadece 4.000 mAh kapasitesini aktif şekilde kullanabilir.

Tabi akıllı telefonlardaki pil ömrünü kısaltan en önemli faktör ısı oluyor. Cihazınız ne kadar yavaş bir hızda da şarj edilmiş olsada 800 döngüden sonra pilinin ömrünün kısaldığını fark edeceksiniz. Bu da Xiaomi‘nin sunduğu 200W adaptör makul bir şekilde duruyor. Ancak bazı yorumculara göre bu adaptörün akıllı telefonlar için pek iyi olmayacağı söyleniyor.