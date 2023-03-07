Xiaomi’nin Çığır Açan Yeni Pil Teknolojisiyle Tanışın!

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bugün bu cihazları temel iletişimden finansal işlemlere kadar her şey için kullanıyoruz ve bu nedenle her zaman ulaşılabilir durumdalar.

Ancak markası ne olursa olsun telefonlarımızın en zayıf ve en yavaş gelişen kısmı şüphesiz bataryasıdır. Üreticiler bu durumu her geçen gün artan hızlı şarj teknolojileriyle telafi etseler de son 10 yılda pil kapasitelerinin çok arttığını söylemek doğru olmaz. Neyse ki Xiaomi bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı.

Xiaomi, en yeni katı hal pil teknolojisinin sunumuyla sektör için çıtayı bir kez daha yükseltti. Şirket, katı hal pillerinin, delinmeye bağlı kısa devreler ve yangınlarla ilgili herhangi bir güvenlik endişesi olmaksızın, geleneksel lityum iyon pillere göre %33’lük bir kapasite artışı sağladığını iddia ediyor.

Şirketin Weibo hesabına göre Xiaomi, bazı prototip pilleriyle 1.000 Wh/L enerji yoğunluğu elde etti ve bu, şu anda mevcut olan tüketici sınıfı pillerden önemli ölçüde daha yüksek.

Teknoloji, Xiaomi 13’ün şu anda piyasada bulunan 4.500 mAh kapasite ile aynı paket boyutunda 6.000 mAh kapasite sunmasını sağlayacak. Katı hal pil teknolojisi yalnızca kapasiteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel lityum iyon pillere göre çeşitli avantajlara sahip.