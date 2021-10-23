Xiaomi’nin Mi Smart Band 6 NFC nihayet Avrupa’da resmi olarak satışa çıktı

Xiaomi‘nin Eylül ortasındaki büyük küresel lansman etkinliğinde, diğer birçok cihazın yanı sıra şirket, Avrupa pazarı için Mi Smart Band 6 NFC‘yi duyurdu. Band 6’nın NFC olmayan versiyonu Mart ayından bu yana satıştaydı. Ancak bu sefer Mastercard ile bir ortaklık tarafından desteklenen bilekten ödeme desteği vaadi ile satışa çıktı.

Bugün Mi Smart Band 6 NFC nihayet Avrupa’da mevcut – kıta çapında değil, unutmayın, şimdilik sadece bir ülkede: İtalya. Xiaomi’nin İtalyan çevrimiçi mağazasından veya Amazon İtalya’dan önerilen fiyat olan 54,99 € karşılığında bir tane satın alabilirsiniz.

Ödeme desteği için satın almak istiyorsanız, desteklenen bankaların listesini kontrol etmenizde fayda var. Band 6’nın bu versiyonunda ayrıca bir mikrofon ve Alexa desteği var – asistanla konuşabilirsiniz, ancak o cevap vermeyecektir. Bununla birlikte, ekranda neye ihtiyacınız varsa onu gösterecektir.

NFC özellikli Band 6’nın şu ana kadar yalnızca bir Avrupa pazarında mevcut olduğu gerçeğinin, bankaların ödeme sistemini desteklemesini sağlamakla ilgili olduğunu varsayıyoruz, bu da muhtemelen ülke bazında sıkıcı bir süreç olacak. Bu nedenle, bu modelin faklı ülkelere gelmesi zaman alacaktır. Hatta çoğu ülkeye gelmeyebilir bile.