Xiaomi’nin Yeni Atlama İpiyle Tanışın – Tüm Detaylar!

Xiaomi, Xiaomi Alışveriş Merkezi aracılığıyla MIJIA akıllı atlama ipini piyasaya sürdü. Cihaz, Xiaomi’nin ilk akıllı atlama ipi oldu. Üstelik kablosuz ve kablolu bir çalışma modu sunuyor. MIJIA akıllı atlama ipi ayrıca 20 güne kadar pil ömrüne sahip.

Kablosuz mod, bir hava topu aracılığıyla iç mekanlarda kullanılabilirken, kablolu mod, 3 metrelik ayarlanabilir bir spor ipi içeriyor. Atlama ipinde, egzersiz verilerini doğru bir şekilde toplamasına yardımcı olan üç set dahili sensör bulunuyor. Sensörler, 360 derecelik çok noktalı izleme sağlıyor ve hassas sayma algoritmasıyla birleşiyor.

Algoritma, hareket durumunu izleyebiliyor ve geçersiz atlamaları doğru bir şekilde filtreleyebiliyor ve ayrıca kaçırılan kayıtların yanlış değerlendirilmesini önleyebiliyor. Ayrıca, uzun bir süre boyunca egzersizin bütünsel bir görünümü için aylık ve yıllık spor analiz raporları sunuyor.

Xiaomi MIJIA akıllı atlama ipinin kullanışlılığı, Xiaomi Sports Health Uygulaması aracılığıyla daha da genişletildi. Gelişmiş ve sürükleyici bir spor deneyimi için rehberlik, açıklama ve diğer kaynakları almak üzere profesyonelleri ve amatörleri destekliyor.

Sahne video kursları ve gerçek zamanlı sesli etkileşimler sağlıyor. Uzmanlar, belirli hedeflerine ulaşmak için egzersiz modlarını ve yoğunluklarını özelleştirmek için uygulamayı kullanabiliyor. İpin fiyatı ise 19 dolardan başlıyor.