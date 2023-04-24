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Xiaomi’nin yeni çamaşır yıkama ve kurutma makinesi satışa çıktı

Makine, kirli iç çamaşırlardan virüsleri ve bakterileri yok eden 95 derecelik yüksek sıcaklıkta pişirme ve yıkamayı destekliyor. Ayrıca 45 dakikalık hızlı yıkama ve kurutmanın yanı sıra 15 dakikalık hızlı yıkamayı da destekliyor. Yıkama ve kurutma makinesinin kapasitesi belirtilmemiş. Bununla birlikte, makinenin görüntüleri, sınırlı sayıda giysi alabilen kompakt bir tasarım gösteriyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, yeni çamaşır yıkama ve Kurutma Makinesini piyasaya sürdü. Makine, 15 dakikalık hızlı yıkama dahil olmak üzere hepsi bir arada yıkama ve kurutma hizmeti veriyor. MIJIA çamaşırı yıkama ve kurutma makinesi, 26 Nisan’dan itibaren bir kitle fonlaması kampanyasıyla açılacak.

Yeni Xiaomi MIJIA iç çamaşırı yıkama ve kurutma makinesi, yüksek sıcaklıkta yıkama, sağlıklı arınma ve profesyonel leke çıkarma işlemlerini destekliyor. Diğer özelliklerin yanı sıra 15 dakikalık buharlı temizlik, giysilerin yumuşak bir şekilde kurutulması, gece barındırma ve akıllı ara bağlantı sunuyor. Sterilizasyon yöntemleri nazik ve kumaşları zedelemiyor. Kan da dahil olmak üzere zor lekeleri etkili bir şekilde güvenle halledebiliyor.

Makine, kirli iç çamaşırlardan virüsleri ve bakterileri yok eden 95 derecelik yüksek sıcaklıkta pişirme ve yıkamayı destekliyor. Ayrıca 45 dakikalık hızlı yıkama ve kurutmanın yanı sıra 15 dakikalık hızlı yıkamayı da destekliyor. Yıkama ve kurutma makinesinin kapasitesi belirtilmemiş. Bununla birlikte, makinenin görüntüleri, sınırlı sayıda giysi alabilen kompakt bir tasarım gösteriyor.

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Xiaomi MIJIA iç çamaşırı yıkama ve kurutma makinesini kullanarak çamaşır yıkama programınızı özelleştirebilirsiniz. Su seviyesini, su sıcaklığını ve diğer yıkama ve kurutma parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Çamaşır makinesi, dahili şok emme ve gürültü azaltma teknolojileri ile stabil ve sessiz çalışıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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