Xiaomi’nin Yeni Fütüristik Kablosuz AR Gözlükleri MWC 2023’te Sergilendi

Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi son birkaç yılda önemli ilerlemeler kaydetti ve bundan sonra daha da iyiye gidecek. AR, sağlık ve eğitimden oyun ve eğlenceye kadar çok çeşitli sektörlerde uygulamalara sahip. AR teknolojisi, dijital görüntüleri, sesleri veya videoları gerçek dünyanın üzerine gerçek zamanlı olarak yerleştirerek kullanıcılar için karma gerçeklik deneyimi yaratıyor.

Google gibi büyük teknoloji şirketleri, geçmişte teknoloji haberleri arenasında dalgalar yaratan Google Glass ile çoktan bu sektöre adım attı. Mobil Dünya Kongresi ticaret fuarı (MWC 2023), en iyi teknoloji markalarının prototiplerini veya gelecekteki ürünler için fikirlerini sergiledikleri bir platform haline geldi. Önde gelen bir Çinli tüketici elektroniği şirketi olan Xiaom de, etkinlikte Xiaomi Wireless AR Smart Glass Explorer Edition adlı AR gözlüklerinin bir prototipini tanıttı.

Bu AR gözlüklerinde bir çift Mikro-OLED ekran ve üç adet ön kamera bulunuyor. Gözlüklerin daha uzun süre takılabilmesini sağlamak için oldukça hafif olan 126 gram ağırlıkta çalışıyorlar. Qualcomm’un Snapdragon XR2 Gen 1 çipini de beraberinde getiren gözlükler, dahili bir depolamaya sahip değiller.

Bu AR gözlüklerini diğerlerinden ayıran şey, tamamen kablosuz olmaları ve gözlüklerin şirketin tescilli düşük gecikmeli iletişim bağlantısı aracılığıyla bir akıllı telefona bağlanması diyebiliriz.

Xiaomi’nin AR uygulamaları, etkileşimli sanal masaüstlerini, atış oyunlarını, sanal Xiaomi Home UI’yi ve çok daha fazlasını çalıştırma yeteneği ile zaten çok daha gelişmiş. Xiaomi’nin bu AR gözlüklerini halka piyasaya sürmemesinin nedeni şirketin gözlüklerin belirli yönlerini mükemmelleştirmesi gerektiğini ispatlıyor.