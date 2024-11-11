Bilindiği üzere Twitter, Elon Musk tarafından satın alınmış ve adı X olarak değiştirilmişti. X platformunun AI tabanlı sohbet robotu olan ve yine bir Elon Musk şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, şimdiye kadarki süreçte sadece Premium kullanıcılara sunulmakta idi. Yani Grok ücretli bir uygulama idi, şimdi ise yeni çıkan haberlere göre X’in yapay zekası Grok ücretsiz olacak. İşte ayrıntılar…

X’in Yapay Zekası Grok Ücretsiz Olacak!

Elon Musk Twitter’ın sahibi olduktan sonra platformda pek çok değişiklik yaptı. Bunlardan en bilineni elbette ismi zira bilindiği üzere Twitter, X oldu. Bir diğer farklılık ise platformun yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok diyebiliriz. Grok şimdiye kadar ücretliydi ve yalnızca ücretli üyeler yani Premium aboneler faydalanabiliyordu. Ancak şimdi bu durum değişti ve artık Grok ücretsiz oluyor.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu şirketlerden biri olan xAI tarafından geliştirilen Grok’un ücretsiz sunulması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bazı bölgelerde Grok’un ücretsiz erişime açıldığı söyleniyor. TechCrunch’tan gelen haberlere göre Grok uygulaması Yeni Zelanda bölgesinde ücretsiz bir şekilde kullanılabilmekte. Bu durum bazı X kullanıcılarından gelen görsellerde açıkça görülmekte.

Paralı bir sohbet robotu olarak sunulmakta olan Grok artık ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek ancak uygulamada bazı sınırlar mevcut. Swak isimli bir X kullanıcısının yaptığı açıklamaya göre Grok yapay zekasını ücretsiz kullanırken bazı kısıtlamalar bulunuyor. Bu kapsamda Grok-2 modelinde iki saat içerisinde toplam 10 sorgu yapılabiliyor.

Grok-2 mini versiyonunda ise 2 saatlik sürede 20 sorgu hakkı ve 3 adet görüntü analizi sorgusu gerçekleştirilebilmekte. Grok’u ücretsiz kullanabilmek için bazı koşullar da mevcut. Bu bağlamada X kullanıcı hesabının minimum 7 günlük olması gerekmekte. Ayrıca hesaba bağlı bir de telefon numarasının olması zorunlu.

Grok Sıkı Bir Rekabete Geliyor!

Grok-2 modeli 2024 Ağustos ayında kullanıcıya sunuldu. AI tabanlı sohbet robotu Grok-2, Black Forest Labs’in FLUX.1 modelince desteklenmekte ve bu sayede görüntü oluşturma yeteneğine sahip. Ekin ayında Grok-2 modeli görüntüyü anlama yeteneğine de sahip oldu. Yapay zeka tabanlı sohbet robotunun bu özelliklerinden şimdiye dek X’in Premium ve Premium+ kullanıcıları faydalanırken artık tüm kullanıcıları yararlanabilecek gibi görünüyor.

Grok sohbet robotunun ücretsiz sunulması ile xAI şirketi daha geniş bir kullanıcı topluluğuna erişmeyi ve daha hızlı geri bildirim almayı planlamakta. Yapay zeka robotu alanında da bilindiği üzere sıkı bir rekabet söz konusu. Bu kapsamda Grok’un rakipleri Gemini, ChatGPT, Claude ve benzeri gibi dev isimler. xAI, Grok’un daha fazla kullanıcı tarafından kullanılması ile piyasadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Elon Musk yapay zeka alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Wall Street Journal’ın 2024 Ekim ayında verdiği bilgiye göre Musk, xAI şirketi için 40 milyar dolar değerleme ile yatırım arıyor. Bakalım ilerleyen süreçte Grok güçlü rakipleri ile yarışa devam edebilecek mi.