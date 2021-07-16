Yamaha, ANC Destekli YH-L700A Kulaklığı Piyasaya Sürdü

Yamaha, Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisine ve uzamsal sese sahip YH-L700A kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Daha geniş kapsamlı Dolby Atmos, 3D Ses Alanı işlevi aracılığıyla ses girişini iyileştiren bir mekanizma ile sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor.

Yamaha YH-L700A önümüzdeki ay 520 euro karşılığında satışa sunulacak. Kulaklıkların 40 mm sürücüleri, Bluetooth 5.0 ve aptX uyarlamalı desteği var. 3D Ses Alanı, stereo sesi dönüştürebilir ve çeşitli ses modlarında çok kanallı içeriği simüle edebiliyor.

Yardımcı uygulamadan uygulama desteği, size uygun sesi almanıza yardımcı oluyor. Uygulama hem iOS hem de Android’de mevcut olduğunu da belirtelim. ANC teknolojisi, kullanıcının ortamındaki aktif gürültüyü iptal ederek genel ses çıkışını geliştirmek için kullanılıyorr.

ANC, istenmeyen gürültünün korunması ile dinlenen sesin iyileştirilmesi arasındaki hassas bir denge olarak karşımıza çıkıyor. Listening Optimizer, ses çıkışı optimize edilmiş birinci sınıf dinlemeyi sürekli olarak izlemek için her bir kulak kabının içine yerleştirilmiş bir mikrofon kullanıyor.