Yamaha Booster Easy e-bisiklet satışa çıktı

Yamaha, güç kapasitesinden yararlanan iki yeni elektrikli iki tekerlekli aracı duyurdu. Yamaha Booster Easy e-bike ve Yamaha Booster S-pedelec elektrikli moped, temiz ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik hızla artan talebi karşılamak için geliştirildi.

Yamaha, e-bisikletler ve e-mopedler geliştirmek için düşük güçlü içten yanmalı motorlu scooterlar sunma konusundaki yeteneklerinden yararlanıyor.Yamaha, onlarca yıllık e-bisiklet sektöründe kalite ve güvenilirlik konusunda sağlam bir itibar kazandı. Yamaha, yeni Booster modellerinin günümüzün şehir sakinlerine kolay, eğlenceli ve uygun fiyatlı bir şehir içi mobilite aracı sunmak için tasarlandığını söylüyor.

İki Yamaha Booster modeli, şirketin Switch ON elektrikli araç stratejisinin bir parçası olarak satışa çıkıyor. Bu program kapsamındaki model yelpazesi Moro eMTB’leri, Wabash çakıl e-bisikletini ve CrossCore şehir e-bisikletini içeriyor. Modellerden bazıları Yamaha markasının üst düzey teklifleri arasında yer alıyor.

Booster Easy ve Booster S-pedelec, Avrupa’da 1980’lerin ve 1990’ların orijinal Yamaha 50cc ve MKB scooter’larının manevi üst modeli olarak karşımıza çıkıyor. Açık döküm kesitli bir alüminyum U-çerçeve dahil olmak üzere önceki modelllerle aynı özellikleri paylaşıyorlar. Ayrıca Yamaha’nın özel çatal kapağı ve ön çamurluğunun yanı sıra 4 inç kalın lastikli 20 inç jantlarla birlikte geliyor. Yamaha Booster modelleri 180 mm çapında disk frenlerle donatılırken, güç Yamaha’nın en yeni PW serisi ünitesi tarafından sağlanıyor.

Anında pedal yardımı için Yamaha’nın Zero Cadence teknolojisi, modellerin S2 orta montajlı motoru için fayda sağlıyor. Ayrıca Otomatik Destek Modu, zorlu arazilerde gezinirken ve yokuşları tırmanırken ek güç sağlıyor.

Booster Easy 25km/s hız desteğine sahipken Booster S-pedelec 45km/s hıza kadar yardımcı olabiliyor. Her iki model de 75 Nm’ye kadar tork sunarken, pil tek bir şarjla 120 km’ye kadar çıkabiliyor.