Yandex Rusya Operasyonlarını Anlaşma İle Devretti

Genellikle Rusya’nın Google’ı olarak tanımlanan Yandex, yurt içi işletmelerini çok düşük bir fiyata sattı. Bloomberg, merkezi şu anda Hollanda’da bulunan arama ve hizmet devinin, Rusya operasyonlarını 475 milyar ruble (5,2 milyar dolar) nakit ve hisse karşılığında devrettiğini bildirdi. Yeni sahipler arasında yönetim grubunun yanı sıra Rusya’nın en büyük yerli enerji şirketi Lukoil ve Rus iş adamı ve Gazprom’un eski yöneticisi Alexander Ryazanov da yer alıyor. Artık Yandex, Rusya ile bağlarını kestiğine göre, Ukrayna’nın işgali sonrasında Rusya ile bağlantısı olan işletmeleri etkileyen yaptırımlar göz önüne alındığında, daha özgür bir şekilde büyüyebilecek ve ortaklık kurabiliyor.

Yandex 5.2 milyar dolarlık anlaşma gerçekleştirdi

Savaştan bu yana Yandex, Nasdaq’tan çıkarılma gibi etkilerle karşı karşıya kaldı. Kurucusu Arkady Volozh, şirketin Rus propagandasını desteklediği bildirildiği için 2022 yazında Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Şirket kısa sürede haber toplama hizmetini sattı ve Volozh savaşı açıkça kınadı.