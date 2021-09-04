Yandex Video Arama Motoru Nedir? Nasıl Kullanılır?

Özellikle ülkemizde en çok kullanılan 2. Arama motoru olan Yandex, kendine has tarzıyla ve stiliyle ilerlemeye devam ediyor. Asya pazarındaki popülaritesi ile çalışmalara devam eden marka, standart aramalardan ziyade video odaklı arama teknolojileri de geliştiriyor. Bu konuda nasıl bir çalışma yapacağınızı ve nasıl video araması yapılır konusunu ön plana çıkarmak istiyoruz. Rus arama motoru Yandex ile ilgili olarak önerilerimiz de yine bu şekillerde karşımıza çıkıyor. Arama motoru konusunda asıl işlevi o olsa da, görüntülü harita, kamera teknolojisi ve benzeri pek çok konuda bir filtrelemeye erişebilirsiniz. Nokta atışı sonuçlar için de yandex video araması teknolojisini kullanabilirsiniz.

Arama hizmetleriyle aranız iyiyse ve sık sık arama yapan biriyseniz, Yandex video arama hizmeti tam size göre bir çalışma sağlayacaktır. Asya pazarında aktif bir rol üstlenen Yandex, müşterileriyle etkileşim içerisinde çalışmalarına devam ediyor.

Yandex Video Arama Nasıl Yapılır?

Yandex arama motoru video arama

Gelin aşama aşama bu işlemin nasıl yapıldığını size anlatalım.

İlk adım: Önce burayı tıklayarak Yandex video arama sayfasını açın.

2. Adım: Ardından bulmak istediğiniz videoya dair anahtar kelimeyi yazın

3. Adım: Arama yapın

4. Adım: Anahtar kelime ile ilgili pek çok video karşınıza çıkacak.

5. Adım: İşlem tamamlandı.

Bu şekilde arama hizmetini kullanarak kolayca bir arama yapabilir ve yöntemleri de kendinize göre kullanmaya başlayabilirsiniz. Arama filtresi konusunda da alternatif arama yapabilirsiniz. Bu sayede anahtar kelime ile video arama konusunda pek çok alternatif çözüme ve sonuca erişmiş olursunuz. Size dair bu konuda geniş kullanım oranı sunan site bazlı çalışmalar için en azından arama motoru filtresi kullanabilirsiniz. Peki ama bu işlem nasıl ön plana çıkacak?

Yandex Video Arama Nasıl Filtrelenir?

Yandex video arama

Yandex video arama sonuçlarına baktığınız zaman orada bir filtreleme çözümü çıkacak. Burada illa ki nokta atışı sonuçlara ulaşmak istiyorsanız, bu alanda detay vermeniz gerekiyor. Bu yüzden gerek video kalitesi, gerek yüklenme tarihi gibi aşamaları kullanarak kategorize edebilir ve çalışmalarınızı da aynı seviyede büyütebilirsiniz.

Yandex Video Arama Nasıl Çalışır?

Bu konu aslında çok önemli bir konu. Zira Yandex arama motoru ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda, kullanım lisansı çok önemli oluyor. Yandex de bu konuda bir arama motoru lisansına sahip olarak ilerliyor. Yani siz bir arama yaptığınız zaman sistemdeki anahtar kelimeleri kullanarak açık yayın yapan bütün siteleri karşınıza getiriyor. Video arama hizmeti de bu mantıkla ilerliyor aslında. Google gibi arama motorlarının görmezden geldiği video aramalarında size çok daha hızlı çözümler üretiyor diyebiliriz. Sayfalarca benzer içerikten farklı olarak uyumlu içerikleri karşınıza getiriyor.