Çağımızın en ileri teknolojilerinden yapay zeka (AI) artık pek çok alanda kullanılan bir araç haline geldi. Çeşitli iş kollarında kullanılmasının yanı sıra yalnızca sohbet etmek ve aradığımız bir bilgiye kolay bir şekilde erişmek için bir AI teknolojisinden faydalanıyoruz. Bu alanın en güçlü şirketlerinden OpenAI’in sohbet robotu ChatGPT en yaygın kullanılan araçlardan biri ve şimdi de yapay zeka ChatGPT WhatsApp’a geldi. İşte ayrıntılar…

Yapay Zeka ChatGPT WhatsApp’a Geldi!

OpenAI, yapay zeka alanında lider şirketlerden biri ve hatta öncü şirket denilebilir. OpenAI’ın sohbet robotu ChatGPT, piyasaya sürüldüğü günden bu güne dek büyük bir gelişim gösterdi. Örneğin sohbet robotu artık gerçek bir bireymiş gibi vurguları, tonlamaları ile sohbet edebiliyor. Bilgiye kısa bir sürede erişebilmeyi oldukça kolay bir hale getiren ChatGPT artık Whatsapp’a da geldi.

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İsteyen her Wp kullanıcısı ChatGPT’yi WhatsApp’a ekleyerek sohbet edebilecek ya da ona çeşitli sorular yöneltebilecek. ChatGPT artık sabit hatlar aracılığıyla erişilebilir durumda. Bu kapsamda WhatsApp uygulamanıza, ABD’de iseniz, 1-800-CHATGPT numarasını; Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir bölgede iseniz 1-800-242-8478 numarasını ekleyerek bu yapay zeka destekli sohbet robotu ile sohbet edebilirsiniz.

OPenAI’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada; AI teknolojisinin bütün insanlık için daha yararlı olmasını sağlamak ve daha ulaşılabilir hale getirmek amacı ile ChatGPT’nin WhatsApp uygulamasına getirildiğini aktardı. Şirket, özellikle de internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde bu uygulamanın oldukça faydalı olacağı kanısında.

ChatGPT ile Sesli Görüşme Yapmak Mümkün!

Whatsapp uygulamasında ChatGPT ile sohbet etmenin yanı sıra OpenAI, ChatGPT ile sesli bir şekilde konuşma yapmayı da mümkün kılmış durumda. Bu kapsamda şu an için yalnızca ABD’de bulunan kullanıcılar bu özellikten faydalanabilecek ancak ilerleyen zamanda bu uygulamanın da daha geniş alanı kapsaması bekleniyor. Uygulama kapsamında yukarıda belirttiğimiz numaradan ChatGPT ile aylık 15 dakika sesli görüşme yapılabilecek. Üstelik sesli görüşmek için Whatsapp uygulamasına dahi gerek yok; direkt numarayı tuşlayarak iletişime geçilebilecek.

Peki ChatGPT’ye bu telefon numarası nasıl oluşturuldu? Bu kapsamda numaranın OpenAI Realtime API’si kullanılarak oluşturulduğu söylenebilir. Whatsapp’da sohbet robotu ile konuşmak ise GPT-4o mini WhatsApp API’si aracılığıyla ortaya çıkarılmış durumda. Bahse konu AI robotunun bu denli kolay erişilebilir hale gelmesindeki amaç öncelikle bu teknolojinin kullanılmasının yaygınlaşması diyebiliriz. Zira bu basitleştirilmiş versiyon hali hazırda en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasının içerisinde.

OpenAI’ın açıklamasına göre Whatsapp entegrasyonu kapsamında yeni özellikler de uygulamaya dahil edilecek. Örneğin web arama, görüntü analizi gibi özellikler entegre edilecek ancak bunların ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Hali hazırda Whatsapp’ta ChatGPT ile konuşmak da “şimdilik” sınırlı. Bu sınırın da ilerleyen zamanda genişlemesi bekleniyor.