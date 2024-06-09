Amerika ambargosu altında teknoloji alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Huawei, yonga setleri konusunda da ön plana çıkmak için çabalıyor. Yapay zeka çiplerinde zirvedeki isim bilindiği üzere Nvidia ve Huawei AI çipleri konusunda da iyi işler başarmaya başladı. Son gelen haberlere göre marka, Nvidia’nın 4 sene evvel piyasaya çıkardığı AI çipini geçmeyi başardı. Bu durum ise akıllara, yapay zeka çipi alanında Huawei Nvidia’ya rakip mi oluyor, sorusunu getirdi.

Yapay Zeka Çipi Alanında Huawei Nvidia’ya Rakip mi Oluyor?

Huawei, dünya çapında en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Çinli şirket uzun zamandır ABD ambargosu altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor ve günden güne de Amerika kısıtlamaları artırıyor. Aslında faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor tam da doğru bir tabir olmayabilir çünkü Huawei bu kısıtlamalar altında çok büyük işler başarıyor.

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Olumsuz şartlara rağmen yonga setleri geliştirme faaliyetlerini sürdüren şirket, bu alanda Nvidia’ya rakip oldu. Nvidia’nın 4 yıl evvelki yapay zeka çipleri ile Huawei çipleri iç piyasada kapışıyor ve hatta öyle ki Nvidia bu rekabette ön plana çıkabilmek için H20 AI çiplerinde fiyat indirmek zorunda kaldı.

Huawei bahse konu ambargolardan sebep bir dönem çip sektöründen silinmek üzere iken Çin’in destekleri ile yeniden ayağa kalktı. Şu dönemde Huawei AI piyasasında inovatif çözümleri ile Nvidia’nın alternatifi haline geldi. Huawei şu dönemde Nvidia’yı yakaladığını belirtmekte.

Huawei Hızlı Büyüyor

Huawei’nin çip departmanları Ascend ve Kunpeng’ın şefi Wang Tao, bazı çip modelleri hakkında iddialarda bulundu. Bu kapsamda Tao, Ascend 910B çipinin Nvidia A100 çipine göre 5’te bir oranında daha iyi performans gösterdiğini belirtmekte. Kısa bir zaman önce de Huawei’nin Nvidia H20 yapay zeka hızlandırıcısı satışlarını geçmesi gündeme gelmişti.

Huawei bu alanda gerçekten iyi işler çıkarıyor ancak Çin hükümetinin desteğini Çin piyasasının milliyetçilik duygularını da hafife almamak gerek. Bunların yanı sıra ABD ambargosu da çok büyük bir dezavantaj elbette. Huawei’yi desteklemek adına Çinli internet devleri Tencent ve Baidu markadan büyük alımlar yapmış durumda.

Çin pazarı da Huawei çiplerini benimsemiş durumda. Kısıtlamalar yalnızca bu işin içinde olanları değil Çin halkının büyük kısmını rahatsız etmişe benziyor çünkü yonga alanında büyüme yalnızca Huawei’de değil tüm Çin menşeli yerel yonga üreticilerinde gerçekleşmiş durumda.