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Realme’den ChatGPT destekli yeni bir akıllı saat geliyor. Giyilebilir teknoloji ürünleri alanında pazar payını artırmayı hedefleyen Realme, Watch S2 akıllı saati ile geldi. Yapay zeka destekli Realme Watch S2 tanıtıldı; fiyatı ve özellikleri belli oldu. İşte detaylar…

Yapay Zeka Destekli Realme Watch S2 Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Realme Watch S2 akıllı saati hakkında bir yazı kaleme almış ve o güne dek cihazın ortaya çıkan özelliklerini siz Cepkolik okurlarıyla paylaşmıştık. Realme ChatGPT destekli akıllı saatin resmi tanıtımı bugün (30 Temmuz) gerçekleştirildi ve saatin merak edilen bütün özellikleri ortaya çıktı. İşte AI destekli Realme Watch S2 özellikleri…

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1,43 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelen Realme Watch S2, 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. 600 nit tepe parlaklık noktası bulunan cihaz AOD yani her zaman açık modunu da desteklemekte. Dairesel bir kadran ile gelen Watch S2 sade ve şık tasarımı ile oldukça kullanışlı görünüyor. Saatin gövdesi ise paslanmaz çelik materyale sahip.

Super AI Engine özelliğine sahip olan Watch S’in bir üst modeli S2, yapay zeka kişisel asistan ile geliyor. Cihaz; dinamik, AOD, sabit ve kendin yap saat yüzlerinin de aralarında bulunduğu 150 kadranı sunuyor. Sağlık özellikleri kısmında cihazda; uyku takibi, nabız ölçme, döngü takibi, kandaki oksijeni ölçme gibi niteliklere sahip.

110 Spor Modu, 20 Gün Pil Süresi

Realme Watch S2 ile spor yapmak ve fit kalmak oldukça kolay. Cihazda yürüyüş, koşu, yüzmenin de aralarında bulunduğu 110 spor modu bulunmakta. Ayrıca Watch S2’de otomatik aktivite algılama yetisi de yer almakta. 5 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği ile gelen Watch S2; mesaja cevap verme, müzik kontrolü ve Bluetooth arama gibi özelliklere de sahip.

AI destekli Realme akıll saatin alameti farikası pil süresi denilebilir. Cihaz tam şarj edildiğinde pil ömrü 20 güne kadar sürüyor. Eğer standart modda kullanılırsa pil süresi 14 gün kadar, bekleme modunda ise 38 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bunların yanı sıra her zaman açık modda kullanılırsa da pil ömrü 5 gün kadar sürüyor. 3 farklı renk opsiyonu ile piyasaya sunulan cihaz; siyah, gri ve gümüş renkleri ile gelmekte.

Realme Watch S2 Fiyatı Ne Kadar?

Realme Watch S2 silikon kayış ve çelik kordon olacak şekilde iki farklı seçenekle gelmekte. Silikon kordonlu saatler siyah ve gümüş renklerde ve fiyatı da yaklaşık 60 dolar. Çelik kordonlu model ise gri renkle geliyor ve fiyatı ise yaklaşık 63 dolar seviyesinde. Realme Watch S2 özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: