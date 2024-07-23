Çağımızın en yeni teknolojisi şüphesiz yapay zeka diyebiliriz. Son dönemde her alanda kullanımı artan AI teknolojisi artık üniversitelere geldi. Yapay zeka ile ilgili lisans ve önlisans programları açıldı. Üniversite sınav sonuçları açıklanmış ve öğrenciler tercih dönemine girmişken biz de yapay zeka mühendisliği hangi üniversitelerde var ve sıralaması nasıl içeriğimizde derledik. İşte detaylar…
Yapay Zeka Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var ve Sıralaması Nasıl?
Bilindiği üzere üniversitelerde artık hem lisans hem de ön lisans programları olacak şekilde yapay zeka ile ilgili bölümler açılmış durumda. Yapay zekanın bu denli hayatımıza girmesi sonucunda daha donanımlı bireyler yetiştirmek için açılan bu bölümlerden biri de yapay zeka mühendisliği.
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Yapay zeka mühendisliği bölümü, bilgisayar ya da yazılım mühendisliğinden farklı olarak tamamen yapay zeka teknolojisine odaklı dört yıllık bir program. Söz konusu bölümü tamamlayan öğrenci yapay zeka teknolojileri, veri bilimi ve makine öğrenimi gibi konularda eğitim almakta. Bu bölümde elbette güçlü matematik (istatistik, lineer cebir, kalkülüs gibi) ve mantıksal yetenekler büyük önem arz etmektedir. Peki üniversitelerin yapay zeka mühendisliği başarı sıralaması nasıl ve hangi üniversitelerde bu bölüm var bakalım…
Hangi Üniversitelerde Yapay Zeka Mühendisliği Var?
Aşağıda hangi üniversitelerde yapay zeka mühendisliğinin olduğu ve geçtiğimiz yıl “hangi başarı sıralaması” ile öğrenci kabul ettiği yer almakta. Yapay zeka mühendisliği taban puanları oldukça yüksek diyebiliriz. Karşısında başarı sıralaması yazmayan üniversiteler yapay zeka mühendisliği yeni açılan üniversitelerdir.
|Üniversite
|Bölüm
|2023 Sıralama
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|1.665
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu)
|1.839
|Hacettepe Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği
|4.574
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli)
|6.897
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu)
|7.512
|Ankara Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|18.220
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli)
|32.165
|OSTİM Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu)
|34.390
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli)
|54.859
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|62.885
|Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği
|73.344
|Fırat Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|74.475
|Hacettepe Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|90.325
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli)
|145.367
|OSTİM Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli)
|267.842
|Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|–
|Akdeniz Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|–
|Atatürk Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
|–
|Atatürk Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|–
|Bursa Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
|–
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli)
|–
|İstanbul Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|–
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|–
|Kocaeli Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
|–
|Konya Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
|–
|Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
|–
|OSTİM Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%25 İndirimli)
|–
|Özyeğin Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu)
|–
|Özyeğin Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli)
|–
|Trabzon Üniversitesi
|Yapay Zeka Mühendisliği
|–
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|–