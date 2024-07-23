Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Yapay Zeka Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var ve Sıralaması Nasıl? Teknoloji Haberleri Yapay Zeka Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var ve Sıralaması Nasıl? Emine Emre 1 Görüntüleme

Çağımızın en yeni teknolojisi şüphesiz yapay zeka diyebiliriz. Son dönemde her alanda kullanımı artan AI teknolojisi artık üniversitelere geldi. Yapay zeka ile ilgili lisans ve önlisans programları açıldı. Üniversite sınav sonuçları açıklanmış ve öğrenciler tercih dönemine girmişken biz de yapay zeka mühendisliği hangi üniversitelerde var ve sıralaması nasıl içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

Yapay Zeka Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var ve Sıralaması Nasıl?

Bilindiği üzere üniversitelerde artık hem lisans hem de ön lisans programları olacak şekilde yapay zeka ile ilgili bölümler açılmış durumda. Yapay zekanın bu denli hayatımıza girmesi sonucunda daha donanımlı bireyler yetiştirmek için açılan bu bölümlerden biri de yapay zeka mühendisliği.

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Yapay zeka mühendisliği bölümü, bilgisayar ya da yazılım mühendisliğinden farklı olarak tamamen yapay zeka teknolojisine odaklı dört yıllık bir program. Söz konusu bölümü tamamlayan öğrenci yapay zeka teknolojileri, veri bilimi ve makine öğrenimi gibi konularda eğitim almakta. Bu bölümde elbette güçlü matematik (istatistik, lineer cebir, kalkülüs gibi) ve mantıksal yetenekler büyük önem arz etmektedir. Peki üniversitelerin yapay zeka mühendisliği başarı sıralaması nasıl ve hangi üniversitelerde bu bölüm var bakalım…

Hangi Üniversitelerde Yapay Zeka Mühendisliği Var?

Aşağıda hangi üniversitelerde yapay zeka mühendisliğinin olduğu ve geçtiğimiz yıl “hangi başarı sıralaması” ile öğrenci kabul ettiği yer almakta. Yapay zeka mühendisliği taban puanları oldukça yüksek diyebiliriz. Karşısında başarı sıralaması yazmayan üniversiteler yapay zeka mühendisliği yeni açılan üniversitelerdir.