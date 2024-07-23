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Yapay Zeka Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var ve Sıralaması Nasıl?

Emine Emre Emine Emre
23 Temmuz 2024
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Yapay Zeka Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var ve Sıralaması Nasıl?

Çağımızın en yeni teknolojisi şüphesiz yapay zeka diyebiliriz. Son dönemde her alanda kullanımı artan AI teknolojisi artık üniversitelere geldi. Yapay zeka ile ilgili lisans ve önlisans programları açıldı. Üniversite sınav sonuçları açıklanmış ve öğrenciler tercih dönemine girmişken biz de yapay zeka mühendisliği hangi üniversitelerde var ve sıralaması nasıl içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

Yapay Zeka Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var ve Sıralaması Nasıl?

Bilindiği üzere üniversitelerde artık hem lisans hem de ön lisans programları olacak şekilde yapay zeka ile ilgili bölümler açılmış durumda. Yapay zekanın bu denli hayatımıza girmesi sonucunda daha donanımlı bireyler yetiştirmek için açılan bu bölümlerden biri de yapay zeka mühendisliği.

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Yapay zeka mühendisliği bölümü, bilgisayar ya da yazılım mühendisliğinden farklı olarak tamamen yapay zeka teknolojisine odaklı dört yıllık bir program. Söz konusu bölümü tamamlayan öğrenci yapay zeka teknolojileri, veri bilimi ve makine öğrenimi gibi konularda eğitim almakta. Bu bölümde elbette güçlü matematik (istatistik, lineer cebir, kalkülüs gibi) ve mantıksal yetenekler büyük önem arz etmektedir. Peki üniversitelerin yapay zeka mühendisliği başarı sıralaması nasıl ve hangi üniversitelerde bu bölüm var bakalım…

Hangi Üniversitelerde Yapay Zeka Mühendisliği Var?

Aşağıda hangi üniversitelerde yapay zeka mühendisliğinin olduğu ve geçtiğimiz yıl “hangi başarı sıralaması” ile öğrenci kabul ettiği yer almakta. Yapay zeka mühendisliği taban puanları oldukça yüksek diyebiliriz. Karşısında başarı sıralaması yazmayan üniversiteler yapay zeka mühendisliği yeni açılan üniversitelerdir.

ÜniversiteBölüm2023 Sıralama
İstanbul Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği1.665
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (Burslu)1.839
Hacettepe ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği4.574
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli)6.897
Bahçeşehir ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (Burslu)7.512
Ankara ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği18.220
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (Ücretli)32.165
OSTİM Teknik ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (Burslu)34.390
Bahçeşehir ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli)54.859
İstanbul Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)62.885
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği73.344
Fırat ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği74.475
Hacettepe ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu)90.325
Bahçeşehir ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (Ücretli)145.367
OSTİM Teknik ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (Ücretli)267.842
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Akdeniz ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Atatürk ÜniversitesiYapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Atatürk ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Bursa Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli)
İstanbul ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Karadeniz Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Kocaeli ÜniversitesiYapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Konya Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Manisa Celal Bayar ÜniversitesiYapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
OSTİM Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%25 İndirimli)
Özyeğin ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu)
Özyeğin ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli)
Trabzon ÜniversitesiYapay Zeka Mühendisliği
Yıldız Teknik ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği
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