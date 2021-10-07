Yapay Zekalı Biyometrik Polis Fikri Parlamentoda

Avrupa Parlamentosu, tahmine dayalı polislik ve biyometrik kitlesel gözetimin yasaklanması hakkında çağrıda bulundu.

Salı günü kabul edilen bir karar ile, milletvekilleri ayrıca sosyal puanlama sistemlerini, AI’nın yargı kararlarında kullanımını ve ClearviewAI sistemi gibi özel yüz tanıma veri tabanlarını yasaklama önerisinde bulundu ve bu doğrultuda oy kullandı.

Milletvekillerinin çoğunluğu (377 – 248), AI’nın ceza hukuku ve polislik alanında kullanımına ilişkin geniş kapsamlı karara olumlu oy kullandı.

Bu kararın fikrini sunan Bulgar Milletvekili Petar Vitanov, oylamayı Avrupa vatandaşları için “büyük bir kazanç” olarak nitelendirdi.

Teknolojinin etkisiz olduğu ve çoğu zaman ayrımcı sonuçlara yol açtığı kanıtlandığından, ilk kez kolluk kuvvetleri amacıyla yüz tanıma sistemlerinin konuşlandırılması konusunda bir moratoryum çağrısında bulunuyoruz dedi. Yapay zeka kullanımı ile tahmine dayalı polisliğin yanı sıra toplu gözetime yol açan herhangi bir biyometrik verinin işlenmesine açıkça karşıyız.

Bu sistemlerin riskleri zaten ortaya çıktı. Örneğin, Hollanda’da kullanılan tahmine dayalı bir polislik sisteminin, özellikle Doğu Avrupa kökenli insanları hedef aldığı görüldü. Bu doğrultuda sistemin istenilen hedefleri, istenildiği şekilde hedef alına bileceğini hatırlatan Vitanov, bundan dolayı çok tedirgin olduğunu dile getirdi ve halkı bilinçi olaya çağırdı.

Karar bağlayıcı olmasa da, oylama Avrupa Parlamentosu üyelerinin AB’nin merakla beklenen AI Yasasından ne istediğinin güçlü bir göstergesi olabilir.