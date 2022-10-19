Yeni 10. Nesil iPad Satışa Çıktı – İşte Tüm Detaylar

Apple sessizce iki yeni iPad duyurdu. Bunlara iPad Pro 2022 ve iPad 10. nesil dahil. Her iki iPad de geçen yıl piyasaya çıkan iPad Pro 2021 ve iPad (9. nesil) modellerinin üst modeli olarak geliyor. iPad (10. nesil), tamamen yeni bir tasarım ve önceki modele göre yükseltmeler vaat ediyor.

iPad (10. nesil), 2,360 x 1,640 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük 10.9 inç LED ekrana sahip ve True Tone teknolojisiyle birlikte 500 nit parlaklık sunuyor. Parmak izine dayanıklı oleofobik kaplama ile birlikte geliyor. Arkada dairesel bir 12MP kamera ve önde 12MP kamera var. Tablet ayrıca 1080p video kaydı, facetime, merkez sahne, çift mikrofon ve stereo hoparlör içeriyor.

iPad’de (10. nesil) en göze çarpan değişiklik, iPad Air’e benzemesi. Ekranın dört tarafı da simetrik çerçevelerle çevrili. Apple, ekranın alt çerçevesinde bulunan Touch ID’yi kaldırdı ve şimdi cihazın üst kısmında bulunan güç düğmesine yerleştirildi. Ses düzeyi düğmeleri, cihazın sağ üst köşesinde bulunuyor.

iPad (10. nesil), Apple’ın A14 Bionic yonga seti ile donatılmış. 6 çekirdekli bir CPU ve 16 çekirdekli bir sinir motoruna sahip dört çekirdekli GPU’dan oluşuyor. Tablet, yerleşik 256 GB’a kadar depolama alanı vaat ediyor. Tabletin RAM ve pil detayları ise bilinmiyor.

Apple iPad (10. nesil) iOS 16 desteği taşıyor. Cupertino tabanlı marka, yeni Magic Keyboard Folio ve birinci nesil Pencil ile uyumlu olduğunu söylüyor. Tabletteki bağlantı seçenekleri arasında WiFi-6, Bluetooth 5.2 ve USB-C bağlantı noktası var.

iPad (10. nesil) Gümüş, Mavi, Pembe ve Sarı renk seçeneklerinde mevcuttur. 28 Ekim’den itibaren sevkiyatları başlayacak olan çoğu ülkede ön siparişe açıldı. Fiyatı ise 8500 TL’den başlıyor.