Yeni Acer Aspire 3 Satışa Çıktı – İşte Özellikleri

Acer, bu yılın Şubat ayında Hindistan’da 11. nesil Intel Core işlemciyle çalışan Aspire 3 dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmüşü. Acer bugün, Aspire 3 serisini yeni bir modelle tazeledi. Bu model daha önce piyasaya sürülen Aspire 3 modellerinden daha hafif bir tasarıma sahip.

Piyasaya yeni sürülen Acer Aspire 3, FHD çözünürlüğe sahip 14 ve 15,6 inç ekran seçenekleriyle geliyor. Yeni duyurulan model, 18,9 mm kalınlığa sahip ve 1,7 kilogram ile Aspire 3 serisinin en ince ve en hafif modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Müzik tutkunları için, dizüstü bilgisayar iki stereo hoparlör, mikrofon ile donatılmış ve AI gürültü azaltma için markanın ses teknolojisine sahip. Yerleşik bir 720p HD web kamerası da bulunuyor.

Donanım olarak Acer Aspire 3, Intel Core i3-N305 işlemciye ev sahipliği yapıyor. 8 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar SSD depolamanın yanı sıra cihaz, ısı dağılımı için daha geniş bir fan yüzey alanına sahip gelişmiş bir termal sisteme sahip. Dizüstü bilgisayarın 11 saatlik pil ömrü sağladığı iddia ediliyor ve Cortana aracılığıyla sesli uyandırma özelliğine sahip Windows 11 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Aspire 3’teki bağlantı seçenekleri arasında bir USB-C bağlantı noktası, Type-A USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1, Kensington kilidi ve bir kulaklık girişi bulunuyor.