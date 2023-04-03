Ana SayfaTeknoloji HaberleriYeni Acer Aspire 3 Satışa Çıktı - İşte Özellikleri

Yeni Acer Aspire 3 Satışa Çıktı – İşte Özellikleri

Acer bugün, Aspire 3 serisini yeni bir modelle tazeledi. Bu model daha önce piyasaya sürülen Aspire 3 modellerinden daha hafif bir tasarıma sahip.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
14
Acer-Aspire-3

Motorola Razr Plus (2023) Yakında Görücüye Çıkacak

Motorola'nın yakın zamanda Çin'in 3C yetkilisinden onay alan en son kapaklı telefonu Motorola Razr Plus...

Acer, bu yılın Şubat ayında Hindistan’da 11. nesil Intel Core işlemciyle çalışan Aspire 3 dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmüşü. Acer bugün, Aspire 3 serisini yeni bir modelle tazeledi. Bu model daha önce piyasaya sürülen Aspire 3 modellerinden daha hafif bir tasarıma sahip.

Piyasaya yeni sürülen Acer Aspire 3, FHD çözünürlüğe sahip 14 ve 15,6 inç ekran seçenekleriyle geliyor. Yeni duyurulan model, 18,9 mm kalınlığa sahip ve 1,7 kilogram ile Aspire 3 serisinin en ince ve en hafif modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Müzik tutkunları için, dizüstü bilgisayar iki stereo hoparlör, mikrofon ile donatılmış ve AI gürültü azaltma için markanın ses teknolojisine sahip. Yerleşik bir 720p HD web kamerası da bulunuyor.

Acer-Aspire-3

Donanım olarak Acer Aspire 3, Intel Core i3-N305 işlemciye ev sahipliği yapıyor. 8 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar SSD depolamanın yanı sıra cihaz, ısı dağılımı için daha geniş bir fan yüzey alanına sahip gelişmiş bir termal sisteme sahip. Dizüstü bilgisayarın 11 saatlik pil ömrü sağladığı iddia ediliyor ve Cortana aracılığıyla sesli uyandırma özelliğine sahip Windows 11 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Aspire 3’teki bağlantı seçenekleri arasında bir USB-C bağlantı noktası, Type-A USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1, Kensington kilidi ve bir kulaklık girişi bulunuyor.

-- Reklam --

Huawei Watch Ultimate, Avrupa’da Satışa Çıktı!

Huawei, Avrupa'da Watch Ultimate'ı piyasaya sürdü ve şirketin Çin dışında mevcut olan büyüyen cihaz yelpazesine ekledi. Watch Ultimate yaklaşık iki...
Önceki İçerik
Tesla Model Y Türkiye Fiyatı Açıklandı!
Sonraki İçerik
Huawei Yeni Bir Otomobil İçin Kolları Sıvadı!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakBusiness Standard

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021