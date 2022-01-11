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Yeni Apple AR/VR Cihazı Yakında Geliyor!

Analistimiz bu cihazın, bir Mac'e rakip olan işlem gücünün göstergesi olan 96W'lık bir güç adaptörü kullanacağını belirtti. Özellikle, markanın kulaklığının M1 Mac'lerle eşleşen performansa sahip olacağını da belirtmiştik. Dolayısıyla, bu haber önceki raporumuzla uyumlu.

Ayşen Sıla

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Bilinen bir analist, Apple AR/VR kulaklığı ile ilgili yeni bilgileri açıkladı. Söylenenlere göre, şirketin yaklaşmakta olan cihazı; 14 inç MacBook Pro ile aynı 96W USB Type C ile gelecek.

Analistimiz bu cihazın, bir Mac’e rakip olan işlem gücünün göstergesi olan; 96W’lık bir güç adaptörü kullanacağını belirtti. Özellikle, markanın kulaklığının M1 Mac’lerle; eşleşen performansa sahip olacak. Dolayısıyla, bu haber önceki raporumuzla uyumlu.

iPhone üreticisinin kulaklığının, biri 5nm tabanlı; diğeri ise daha küçük 4nm tabanlı yonga seti olan iki işlemciye sahip olacak. Bu işlemcilerin her ikisi de dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC tarafından üretime girecek.

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Önceki raporumuza göre, üst uç yonga seti; yeni Mac’lerde M1 işlemcilere rakip olan bilgi işlem gücü sunarken, alt uç işlemci; kulaklığın çeşitli sensörlerine ve ilgili bileşenlerine tahsis olacak.

Ek olarak, Apple’ın AR (Artırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) modları arasında; sorunsuz geçiş ile yenilikçi bir deneyime sahip yeni kulaklığını yakında tanıtacak.

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KaynakMac Rumors

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