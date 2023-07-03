Yeni Apple Beats Studio Pro’nun özellikleri belli oldu

Apple Beats Studio Pro, geçen ay A2924 model numarasıyla FCC ve IMDA sertifika sitelerinde görüldü. Kulaklıkların 40 saate kadar uzayan pil ömrü, uzamsal ses desteği ve kablolu dinleme için 3,5 mm kulaklık girişi içermesi bekleniyor.

Bir kaynak yakında çıkacak olan Beats Studio Pro’nun tüm teknik özelliklerini ve ayrıntılı görüntülerini paylaştı. Kulaklıklar, Aktif Gürültü Önleme, Şeffaflık Modu ve Dolby Atmos ile Mekansal Sesi destekleyecek.

Bildirildiğine göre, yüksek ses seviyesinde bile sıfıra yakın bozulma sağladığı iddia edilen iki özel 40 mm sürücüye sahip olacaklar. Beats Studio Pro, hem USB-C bağlantı noktası hem de 3,5 mm kulaklık girişi ile gelecek. Gözlerinizi ovuşturacak olan şey, Apple’ın USB-C – USB-C kablosuyla birlikte kutuya standart 3,5 mm ses kablosu dahil edeceği gerçeği oldu.

Beats Studio Pro kulaklıklarının AirPods Pro’da bulunan H2 çipi gibi Apple tarafından tasarlanmış bir çip kullanmayacağını söylüyor. Bunun yerine, bu kulaklıklar, hem Apple hem de Android cihazlarda platformlar arası desteği geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir Beats çipine sahip olacak.