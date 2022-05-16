Yeni Apple Cihazları USB-C Formatında Gelecek!

USB Type C formatının faydaları için evrensel olarak benimsenmesine rağmen; Apple bir süredir tescilli Lightning bağlantı noktası tasarımına bağlı kaldı. Ancak yeni bir rapor, yakında bazı ürünlerin şirketin eski standartlarından uzaklaşacağını öne sürüyor.

Son zamanlarda sizlere, popüler iPhone serisi akıllı telefonlarını USB Type C bağlantı noktasını destekleyecek şekilde değişeceğini bildirdik. Bunun yanısıra tüm Apple ürünlerinin de bu geçişten nasibini alacağı ortaya çıktı.

Diğer ürünler arasında yeni AirPods, Magic Keyboard, ekran ve mouseun yanı sıra yeni MagSafe şarj cihazları da yer alıyor. Ne yazık ki, hareketin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini hala bilmiyoruz.

Kaynağa göre bu değişim 2023 yılında gerçekleşmeyecek. Fakat Apple’ın USB Type C formatına yavaş yavaş geçmesini bekliyoruz. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.