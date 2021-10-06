Yeni Apple iPad Pro’nun OLED Ekranla Gelmesi Bekleniyor

Apple, düşük güçlü LTPO OLED ekranlarla gelen iki yeni iPad Pro modelini planlıyor. Bu dizüstü bilgisayarların 2023 veya 2024‘te satışa sunulacağı ve bunlardan birinin muhtemelen 12.9 inçlik bir panele sahip olacağı da söylentiler arasında.

iPad Pro modelleri ProMotion ekranını kullandı; ancak bunlar genellikle 24Hz ile 120Hz arasında değişen daha küçük bir yenileme hızı aralığına sahipti. Ancak iPhone 13 Pro‘nun piyasaya sürülmesinin ardından marka; tabletleri için 10Hz ile 120Hz arasında daha geniş bir yenileme hızı aralığını destekleyen; LTPO OLED ekran teknolojisine geçmek istiyor.

2017’den beri iPad Pro modelleri 120Hz, 60Hz, 40Hz, 30Hz ve 24Hz arasında yenileme hızlarına sahipti. Öte yandan, yeni piyasaya sürülen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, 120Hz, 80Hz, 60Hz, 48Hz, 40Hz, 30Hz, 24Hz, 20Hz, 16Hz, 15Hz, 12Hz ve 10Hz arasında yenileme hızını da destekliyor.

Bilinen Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre; iPhone üreticisi 2022’de OLED ekranlı bir iPad piyasaya sürme planlarından vazgeçti. Birçok kaynak şimdi bir lansman tarihinin 2023 veya daha sonra belirleneceğini iddia ediyor.

Benzer şekilde, DSCC (Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları) analisti Ross Young, OLED ekranlı ilk iPad’in de 2023’te piyasaya sürüleceğini iddia etti. Yeni bilgileri siz okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

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