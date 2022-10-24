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Yeni Apple Mac Pro, M2 İşlemciyle Gelecek

Bir rapora göre yeni Apple Mac Pro, sırasıyla 24 CPU ve 48 CPU çekirdeğine sahip M2 Ultra ve M2 Extreme adlı yeni ve güçlü işlemcilere sahip olacak. 256 GB'a kadar RAM ile birlikte 76 çekirdekli GPU veya 152 çekirdekli GPU ile birleştirilecek.

Ayşen Sıla

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Apple, Apple Silikon çiplerine geçiş yaptı ve en son 2019 yılında piyasaya çıkan Mac Pro hariç, şirketin neredeyse tüm cihazları kendi işlemcilerinden güç alıyor.

Yeni Apple Mac Pro’nun önümüzdeki yıl resmiyet kazanması bekleniyor ve markanın yeni M2 serisi işlemcileri sayesinde şirket tarafından şimdiye kadar piyasaya çıkan en güçlü bilgisayar haline gelebilir.

Bir rapora göre yeni Apple Mac Pro, sırasıyla 24 CPU ve 48 CPU çekirdeğine sahip M2 Ultra ve M2 Extreme adlı yeni ve güçlü işlemcilere sahip olacak. 256 GB’a kadar RAM ile birlikte 76 çekirdekli GPU veya 152 çekirdekli GPU ile birleştirilecek.

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Ayrıca Apple’ın şu anda 24 çekirdekli CPU, 76 GPU çekirdeği ve 192 GB RAM içeren bir Mac Pro yapılandırmasını test ettiği ortaya çıktı. Bugün uygun cihazlara dağıtılacak olan macOS Ventura 13.3 işletim sistemini de beraberinde getirecek.

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