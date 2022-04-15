Yeni Apple Macler Yolda – İşte Detaylar

Yeni bir rapor, Apple’ın gelecekteki planlarıyla ilgili ilginç bilgileri az önce ortaya çıkardı. Görünüşe göre şirket, bir sonraki nesil M2 işlemciler tarafından desteklenecek; bir dizi yeni Mac modelini test ediyor.

Yeni bilgilere göre geliştirici günlükleri Apple’ın; şu anda M2 işlemcinin dört yeni çeşidiyle donatılacak; en az dokuz yeni Mac üzerinde çalıştığını gösterdi. M2 işlemci, iPhone üreticisinin ARM mimarisine dayanan ilk tescilli işlemcisi olan M1’e dayanıyor. Ve şimdi, marka bir M2 işlemci, M2 Pro; M2 Max ve M1 Ultra‘nın üst modelini geliştiriyor.

Yeni dokuz Mac’ten bahsedeceksek Apple; 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU içeren M2 çipli bir MacBook Air üzerinde çalışıyor. Bunun dışında; yakında çıkacak olan M2 Pro işlemcinin bir çeşidini barındıracak yeni bir Mac mini de var.

Ayrıca şirket, M2 Pro ve M2 Max işlemcileri içeren; 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra M2 işlemcili yeni 13 inç MacBook Pro’yu dahili olarak test ediyor. M2 Max işlemci; 64 GB bellekle gelen 12 çekirdekli bir GPU ve 38 çekirdekli GPU‘dan oluşuyor.