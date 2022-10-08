Yeni Apple TV’nin bu dört özellik ile 2022’de çıkacağı söyleniyor

Mayıs ayında analist Ming-Chi Kuo, 2022’nin ikinci yarısında yeni bir Apple TV’nin piyasaya sürüleceğini iddia etti. Geçen ay, Bloomberg’den Mark Gurman ayrıca yeni bir Apple TV’nin “yaklaştığını” ve “potansiyel olarak bu yıl piyasaya sürülebileceğini” söyledi.”

Apple TV’nin potansiyel olarak ufukta yeni bir sürümü ile dört söylenti özelliği ve değişiklik var.

Daha hızlı çip: Gurman, yeni Apple TV’nin tüm iPhone 12 modellerinde ve dördüncü nesil iPad Air’de de bulunan bir A14 Bionic çip ile donatılacağını söyledi. Yükseltilmiş çip, A12 Bionic çipli mevcut Apple TV 4K’ya kıyasla uygulamalar ve oyunlar arasında daha hızlı performans sağlayacak. Artan RAM: Gurman’a göre, bir sonraki Apple TV’de mevcut Apple TV 4K’da 3GB olan RAM’e 4GB’lık bir artış olacak. Bellek artırma, daha hızlı performansa ve yanıt verme hızına katkıda bulunacaktır. Siri Remote’un yeni sürümü: iOS 16 beta’da, Apple TV için Siri Remote’un yeni ve yayınlanmamış bir sürümüne yönelik kod düzeyinde referanslar keşfedildi. Güncellenmiş uzaktan kumandanın hangi yeni özelliklere sahip olacağı belli değil, ancak birçok müşteri Find My desteği için U1 çip entegrasyonunu umuyor. Daha düşük fiyat: Kuo’ya göre yeni Apple TV, müşteriler için daha düşük bir fiyatla sonuçlanabilecek iyileştirilmiş bir maliyet yapısına sahip olacak. Mevcut Apple TV 4K, 32 GB depolama alanıyla 4.049 TL’den başlarken, eski Apple TV HD 3.449 TL karşılığında kullanılabilir durumda. Karşılaştırıldığında, Chromecast ve Mi Stick gibi markalardan 800-1000 TL gibi düşük bir fiyata benzer işleri yapan pek çok cihaz var.

Mevcut Apple TV 4K, Nisan 2021’de duyuruldu ve bir ay sonra piyasaya sürüldü. Apple TV’nin arka arkaya yıllarda donanım yenilemesi alması nadirdir, bu nedenle 2023’ün piyasaya sürülmesi 2022’den daha olası olabilir, ancak Kuo ve Gurman hem saygın kaynaklar hem de söylentiler yeni modelin küçük bir güncelleme olacağını gösteriyor.

Gurman, bu Ekim ayında bir Apple Etkinliğinin olası olmadığına inanıyor, bu nedenle yeni Apple TV’nin 2022’de piyasaya sürülmesi durumunda büyük olasılıkla bir basın açıklamasıyla duyurulacağı düşünülüyor.