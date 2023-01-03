Yeni Asus ROG Zephyrus oyun dizüstü bilgisayarları CES 2023’te tanıtıldı

Oyuncular, paranızı biriktirmeye başlasanız iyi olur — Asus, CES 2023’te iki yeni ROG Zephyrus dizüstü bilgisayarını duyurdu ve her ikisi de 2023’te satın alabileceğiniz en iyi oyun dizüstü bilgisayarları sıralamasında en tepede yer alıyor.

ROG Zephyrus G16 ve M16, söz konusu iki yeni dizüstü bilgisayar ve her ikisi de benzersiz özelliklere sahip üst düzey birinci sınıf cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

ROG Zephyrus G16 ve ROG Zephyrus M16

Son yılların popüler Zephyrus G15’inin yerini alan ve bu nesil donanım için Asus’un amiral gemisi olacak ROG Zephyrus G16 ile başlayalım.

Her biri farklı fiyatlara sahip birkaç farklı modelle gelecek, ancak en üst düzey yapılandırma, Intel’in en son mobil Raptor Lake CPU‘sunu ve Nvidia’nın RTX 40 serisi grafik kartlarından bir seçkiyi içeriyor.

Sırada, yenilenmiş teknik özellikler ve G16 ile pek çok benzerliği olan ROG Zephyrus M16 var. ÜstelikNvidia’nın RTX 40 serisi GPU‘larının yanı sıra en son Intel Core i9 CPU’yu da kullanıyor. Ekran seçenekleri kabaca aynı, müşteriler her ikisi de 240 MHz yenileme hızına sahip 16 inç QHD+ mini-LED panel veya IPS panel arasında seçim yapabiliyor.

Mini-LED panelde 1.024 yerel karartma bölgesi bulunuyor ve VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olduğu düşünülürse, çok parlak olması muhtemel. Bu, bazı harika HDR oyunlarla sonuçlanacak gibi görünüyor.

M16, bellek açısından G16’ya göre bir yükseltmeye işaret ediyor — 64 GB’a kadar DDR5-4800 çift kanallı bellek vaat ediyor. Depolama seçenekleri, 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD’de maksimuma çıkıyor. Dizüstü bilgisayar %92 ekran-gövde oranıyla zarif ve ince bir tasarım benimsiyor.

Asus, yukarıdakilerin yanı sıra ROG Swift PG27 OLED monitör, ROG Zephyrus Duo ve güncellenmiş ROG Zephyrus G14’ü de duyurdu. Fiyatlar ve kesin çıkış tarihleri ​​henüz açıklanmamış olsa da, yakında bu dizüstü bilgisayarlar piyasaya çıkmaya hazırlanırken bu konuda daha fazla şey duymayı umuyoruz.