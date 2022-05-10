Yeni Asus Vivobook Slate 13 Serisi İle Hayatınıza Renk Katın

Asus, pop art desenli son dizüstü bilgisayarlarını duyurdu ve cihazlar oldukça çarpıcı bir tasarımla geliyor. Vivobook Slate 13 OLED Limited Artist Edition modelleri Computex 2022’de sergi alanında olacak.

Asus Vivobook Slate 13 OLED modelleri; iki seçkin sanatçıyla olan işbirliğinin doruk noktası olarak karşımıza çıkıyor. Philip Colbert ve Steven Harrington; yeni Asus renkli dizüstü bilgisayarların arkasındaki iki sanatçı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu arada Asus’a göre, yeni Limited Artist Edition modelleri, sanatçının benzersiz dünya görüşünü temsil ediyor. İki dizüstü bilgisayar, iki sanatçının orijinal sanat eserleriyle dolup taşan temalı aksesuarlara ve ambalajlara sahip.

Asus Vivobook Slate 13, sanattan ilham alan çeşitli tasarımlar için; Asus’un sanatçılarla yaptığı işbirlikleri koleksiyonuna katkıda bulunuyor. Ayrıca önceki modellerden bazıları, Norveçli dj Alan Walker’dan ilham alan dizüstü bilgisayarı da içeriyor.

Philip Colbert Edition modeli ise, çok sayıda yumurta ve ıstakoz içeren orijinal sanat eserleriyle kaplı. Kapak standı, kızarmış yumurta temalarına dayanan bir sanat eseri. Asus Pen 2.0 için kalem tutucu olarak da kullanılabilen, oymalı bir karikatür ıstakoz heykelciğine sahip. Bu arada Steven Harrington Edition ise, farklı bir sanat tasarımına sahip. Palmiye ağaçları; bedensiz bir göz küresi ve papyon takan bir köpek ile dizüstü bilgisayarın özel ve kaotik bir yanı var.

Asus Vivobook 13 Slate art sürümü; ayrık bir klavye ve Intel Pentium Silver N6000 işlemci vaat ediyor. RAM/depolama yapılandırması, daha az kapasite içeren 8 GB/256 GB’a kadar çıkabiliyor. Ayrıca Asus Vivobook Slate 13 Limited Artist Edition için henüz stok durumu ve fiyatlandırma bilgisi yok. Bu arada mevcut Vivobook 13 Slate’in fiyatı 600 dolar olsa da, bu modellerin fiyatı henüz belirsiz.