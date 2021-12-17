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Yeni Hyundai Mobed Robot, Çok Hoşunuza Gidecek

Hyundai MobED konsepti ilk olarak bu yıl Ocak ayında CES sırasında duyuruldu ve şirket şimdi yeni dört tekerlekli robotun bazı ayrıntılarını özetleyen bir basın açıklaması yayınladı. MobED, günlük kolileri taşımak için tasarlanmış ve aynı zamanda insanları da taşıyabilen bir cihaz.

Ayşen Sıla

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Hyundai, MobED mobilite platformu tarafından kapsanan yeni mobilite ürünleri seçiminde ilerleme kaydediyor. MobED, günlük yükleri taşımak üzere tasarlanmış dört tekerlekli bir robot ve 30 km/s azami hıza sahip.

Hyundai MobED konsepti ilk olarak bu yıl Ocak ayında; CES sırasında ortaya çıkmıştı ve şirket; şimdi yeni dört tekerlekli robotun bazı ayrıntılarını özetleyen bir basın açıklaması yayınladı. MobED, günlük kolileri taşımak için birebir. Aynı zamanda insanları da taşıyabilen bir cihaz.

MobED, bağımsız olarak kontrol edilen; dört adet 12 inç havalı lastik ve sağlam bir süspansiyon sistemi ile 67×60 cm boyutunda. MobED’nin süspansiyon sistemi, merkezi platformun herhangi bir yönde eğilmesini sağlıyor. Bu, MobED’nin rampa veya eğim gibi açısal yüzeylerde gezinirken malları düz tutmasına yardımcı oluyor.

hyundai-mobed-3

Güney Koreli otomobil üreticisi; robotun kişisel bir kasa ve çeşitli endüstriyel uygulamalar olarak kullanılabileceğini ima ediyor. Gerçekten de Hyundai MobED’i, daha sonra onu kendi özel mobilite ihtiyaçlarına uyarlayacak; endüstriyel ortaklara satmayı planlıyor. Ayrıca, yaşlılar veya fiziksel engelliler için bir mobilite cihazı olarak ve ayrıca;Ebir bebek arabası veya eğlence aracı olarak kullanabilirsiniz.

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