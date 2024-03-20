Apple’ın yeni iPad modelleri üzerinde çalıştığı bilinmekte idi. Çalışmalarında sona gelinen iPad Air modelleri henüz tanıtılmadı ancak çok kısa bir süre içersinde tanıtımlarının yapılması bekleniyor. Bununla birlikte çıkan söylentilere göre iPad’in Amerika ve daha başka büyük pazarlara doğru yola çıkmış durumda. Yani yeni iPad Air yakında piyasaya çıkıyor diyebiliriz.

Yeni iPad Air Yakında Piyasaya Çıkıyor – 2024

Apple’ın yeni iPad modelleri uzun zamandır beklenmekteydi ve nihayet piyasaya çıkmasına çok az kaldı. Aslında cihazların tanıtımları dahi gerçekleştirilmedi ve tanıtım tarihi de açıklanmadı ancak bazı gelen duyumlar, yeni iPad’lerin yakında piyasaya çıkacağı yönünde. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni cihazlar, Çin’deki üretim merkezlerinden Amerika Birleşik Devletleri ve farklı büyük pazarlara çıkış yapmış durumda.

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Çıkan duyumlara göre Apple iki farklı boyutta iPad modeli çıkaracak. Biri 10,9 inç büyüklüğünde diğeri ise 12,9 inç büyüklüğünde. İki seçenekle gelecek olan 2024 iPad Air modelleri tanıtımı yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz gerçekleşmedi ancak kısa zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bu konuda da gelen duyumlara göre yeni iPad Air tanıtımının 26 Mart Salı günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Daha önce ortaya çıkan iddialara göre de yeni İpad modellerinin Mart sonu ya da Nisan başı gibi tanıtılacağı söyleniyordu. Her iki duyumda aşağı yukarı birbirini destekler nitelikte olduğundan büyük ihtimalle yakın zamanda yeni iPad’ler ile tanışacağız. Tanıtımla birlikte cihazların satışa çıkması da çok büyük ihtimal olarak görülmekte. Peki iPad Air 2024 modellerinin beklenen özellikleri nasıl, bakalım…

Yeni iPad Air 2024 Özellikleri Nasıl Olacak?

Apple 6. nesil iPad modellerini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki bir hafta içerisinde tanıtılması ve satışa sunulması beklenen yeni iPad Air modellerinin M2 işlemciyle gelmesi bekleniyor. İlk defa iki farklı boyutla piyasaya çıkacak olan iPad Air, yukarıda da belirttiğimiz gibi 10,9 inç ve 12,9 inç büyüklüklerinde olacak. 10,9 inç aslında Apple’ın diğer iPad’lerinde kullanılan boyut ancak 12,9 inç’lik modelin, iPad Pro’dan esinlenilmiş yeni tasarım olduğu düşünülmekte.

Bunun yanı sıra yeni cihazların, farklı tasarlanmış arka kameraya, Wi – Fi 6E ve Bluetooth 5.3’e sahip olması beklenmekte. Bunların yanı sıra iPad Air kesin özelliklerinin tanıtımda ortaya çıkacağını da ekleyelim; yukarıda belirtilen nitelikler güvenilir kaynakların duyurduğu bilgilerdir.