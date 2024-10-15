Yeni iPad Mini Özellikleri Tanıtıldı, Fiyatı Belli Oldu!

Apple’ın iPad Mini’si yenilendi. Yeni iPad mini özellikleri tanıtıldı ve fiyatı da belli oldu. A17 Pro işlemci ile gelen tablet tasarımı ve uzay grisi, yıldız ışığı, mavi ve mor renk seçenekleri sunuyor. İşte heyecanla beklenen yeni iPad’in nitelikleri…
Yeni iPad Mini Özellikleri Tanıtıldı
Apple yeni iPad Mini tabletini tanıttı. A17 Pro yonga seti ile gelen cihaz selef modeline göre daha yüksek performans sunuyor. A17 Pro çip seti A15 Bionic yonga setine göre CPU’da yüzde 30, GPU’da ise yüzde 25’lik bir artış sunuyor. Yeni tablet; donanım hızlandırmalı ağ gölgelendirme ve ışın izleme, dinamik önbellekleme teknolojilerine sahip ve nöral motoru selef modeline göre yüzde 100 daha hızlı performans gösteriyor.
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iPadOS 18 işletim sistemi ile gelen yeni iPad mini 7. nesil, Apple Pencil Pro desteğine sahip. Daha hassas bir yapıya sahip olan tablette kullanıcılar; çizim, not alma, 3D modelleme gibi işlemleri daha ileri teknoloji ile yapabilecekler. Bu kapsamda cihazın haptik geri bildirim, eğim algılama ve basınç hassasiyeti özelliklerine sahip olduğunu belirtebiliriz.
Apple Akıllı Teknolojisini destekleyen tablette fotoğraflarda düzenleme yapılabilmekte. Örneğin temizleme özelliği ile fotoğraflardaki istenmeyen nesneler kolaylıkla kaldırılabiliyor. Bununla birlikte Apple Pencil ile de detaylı düzenlemeler yapmak mümkün.
512 GB’a Kadar Depolama Alanı
Yeni Apple tabletin özelliklerinden bir diğeri de Siri’ye Yaz özelliği. Bu nitelikle, ortama göre Siri’yle konuşmak yerine yazarak komut verilebilmekte. Yazma araçları özelliği ile uzun metinlerdeki önemli kısımlar kolaylıkla özet haline getirilebiliyor. Bunların yanı sıra App Store’da bulunan bir milyonu aşkın uygulamanın iPad mini yeni sürümü ile uyumlu olduğunu hatırlatalım.
Yeni Apple mini tablette kullanılabilen iPad’e özel Morpholio Trace uygulaması, özellikle tasarımcılar için muhteşem bir araç diyebiliriz. Bu uygulama ile ölçekli çizimler yapılarak müşteriler ile doğrudan planlar üzerinde fikir yürütebilme imkanı bulunuyor. iPad Mini’de kullanılan bir diğer önemli aplikasyon ise özellikle pilotların işini kolaylaştıran ForeFlight. Bu uygulama ile harita taşıma devri pilotlar için sona eriyor; uçuş üç boyutlu bir şekilde izlenebiliyor. iPad Mini 7 özelliklerini detaylı bir şekilde listelemek gerekirse:
- Modeller – Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular
- Renkler – Uzay Grisi, Yıldız Işığı, Mavi, Mor,
- Depolama Seçenekleri – 128 GB, 256 GB, 512 GB
- Ağırlık – Wi-Fi: 293 gram, Wi-Fi + Cellular: 297 gram
- Ekran – 8.3 inç Liquid Retina, 2266 x 1488 çözünürlük, 326 ppi, True Tone, 500 nit parlaklık
- İşlemci – A17 Pro Çip, 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
- Arka Kamera – 12 MP Geniş Kamera, ƒ/1.8 diyafram, 5 kata kadar dijital zoom, True Tone Flash
- Ön Kamera – 12 MP Ultra Geniş Kamera, ƒ/2.4 diyafram
- Video Kaydı – 4K video kaydı, 1080p HD video kaydı, 720p HD video kaydı, ağır çekim ve hızlı çekim desteği
- Bağlantı – Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G ve LTE desteği (Cellular modelleri)
- Portlar – USB-C, Manyetik konnektör
- Pil Ömrü – Wi-Fi ile 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme, Hücresel ile 9 saate kadar
- İşletim Sistemi – iPadOS 18
- Diğer Özellikler – Apple Pencil Pro desteği, Apple Pencil (USB-C) desteği, Yansıma önleyici kaplama
- Sensörler – Touch ID, İvmeölçer, Barometre, Üç eksenli jiroskop, Ortam ışığı sensörü
Yeni iPad Mini Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?
Apple’ın yeni tableti hali hazırda ön sipariş sürecinde ve cihaz 23 Ekim’de satışa çıkacak. Cihazın fiyatı Wi-Fi ve Wi-Fi + Cellular modeline göre ve depolama alanı özelliklerine göre de değişiyor. İşte fiyatlar:
- iPad Mini 128 GB fiyat: Wi-Fi – yaklaşık 24 bin TL / Wi-Fi + Cellular – yaklaşık 31 bin TL
- iPad Mini 256 GB fiyat: Wi-Fi – yaklaşık 28.500 TL / Wi-Fi + Cellular – yaklaşık35.500 TL
- iPad Mini 512 GB fiyat: Wi-Fi – yaklaşık 37 bin TL / Wi-Fi + Cellular – yaklaşık 44 bin TL