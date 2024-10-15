Yeni iPad Mini Özellikleri Tanıtıldı, Fiyatı Belli Oldu!

Apple’ın iPad Mini’si yenilendi. Yeni iPad mini özellikleri tanıtıldı ve fiyatı da belli oldu. A17 Pro işlemci ile gelen tablet tasarımı ve uzay grisi, yıldız ışığı, mavi ve mor renk seçenekleri sunuyor. İşte heyecanla beklenen yeni iPad’in nitelikleri…

Yeni iPad Mini Özellikleri Tanıtıldı

Apple yeni iPad Mini tabletini tanıttı. A17 Pro yonga seti ile gelen cihaz selef modeline göre daha yüksek performans sunuyor. A17 Pro çip seti A15 Bionic yonga setine göre CPU’da yüzde 30, GPU’da ise yüzde 25’lik bir artış sunuyor. Yeni tablet; donanım hızlandırmalı ağ gölgelendirme ve ışın izleme, dinamik önbellekleme teknolojilerine sahip ve nöral motoru selef modeline göre yüzde 100 daha hızlı performans gösteriyor.

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iPadOS 18 işletim sistemi ile gelen yeni iPad mini 7. nesil, Apple Pencil Pro desteğine sahip. Daha hassas bir yapıya sahip olan tablette kullanıcılar; çizim, not alma, 3D modelleme gibi işlemleri daha ileri teknoloji ile yapabilecekler. Bu kapsamda cihazın haptik geri bildirim, eğim algılama ve basınç hassasiyeti özelliklerine sahip olduğunu belirtebiliriz.

Apple Akıllı Teknolojisini destekleyen tablette fotoğraflarda düzenleme yapılabilmekte. Örneğin temizleme özelliği ile fotoğraflardaki istenmeyen nesneler kolaylıkla kaldırılabiliyor. Bununla birlikte Apple Pencil ile de detaylı düzenlemeler yapmak mümkün.

512 GB’a Kadar Depolama Alanı

Yeni Apple tabletin özelliklerinden bir diğeri de Siri’ye Yaz özelliği. Bu nitelikle, ortama göre Siri’yle konuşmak yerine yazarak komut verilebilmekte. Yazma araçları özelliği ile uzun metinlerdeki önemli kısımlar kolaylıkla özet haline getirilebiliyor. Bunların yanı sıra App Store’da bulunan bir milyonu aşkın uygulamanın iPad mini yeni sürümü ile uyumlu olduğunu hatırlatalım.

Yeni Apple mini tablette kullanılabilen iPad’e özel Morpholio Trace uygulaması, özellikle tasarımcılar için muhteşem bir araç diyebiliriz. Bu uygulama ile ölçekli çizimler yapılarak müşteriler ile doğrudan planlar üzerinde fikir yürütebilme imkanı bulunuyor. iPad Mini’de kullanılan bir diğer önemli aplikasyon ise özellikle pilotların işini kolaylaştıran ForeFlight. Bu uygulama ile harita taşıma devri pilotlar için sona eriyor; uçuş üç boyutlu bir şekilde izlenebiliyor. iPad Mini 7 özelliklerini detaylı bir şekilde listelemek gerekirse:

Modeller – Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular

Renkler – Uzay Grisi, Yıldız Işığı, Mavi, Mor,

Depolama Seçenekleri – 128 GB, 256 GB, 512 GB

Ağırlık – Wi-Fi: 293 gram, Wi-Fi + Cellular: 297 gram

Ekran – 8.3 inç Liquid Retina, 2266 x 1488 çözünürlük, 326 ppi, True Tone, 500 nit parlaklık

İşlemci – A17 Pro Çip, 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine

Arka Kamera – 12 MP Geniş Kamera, ƒ/1.8 diyafram, 5 kata kadar dijital zoom, True Tone Flash

Ön Kamera – 12 MP Ultra Geniş Kamera, ƒ/2.4 diyafram

Video Kaydı – 4K video kaydı, 1080p HD video kaydı, 720p HD video kaydı, ağır çekim ve hızlı çekim desteği

Bağlantı – Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G ve LTE desteği (Cellular modelleri)

Portlar – USB-C, Manyetik konnektör

Pil Ömrü – Wi-Fi ile 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme, Hücresel ile 9 saate kadar

İşletim Sistemi – iPadOS 18

Diğer Özellikler – Apple Pencil Pro desteği, Apple Pencil (USB-C) desteği, Yansıma önleyici kaplama

Apple Pencil (USB-C) desteği, Yansıma önleyici kaplama Sensörler – Touch ID, İvmeölçer, Barometre, Üç eksenli jiroskop, Ortam ışığı sensörü

Yeni iPad Mini Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Apple’ın yeni tableti hali hazırda ön sipariş sürecinde ve cihaz 23 Ekim’de satışa çıkacak. Cihazın fiyatı Wi-Fi ve Wi-Fi + Cellular modeline göre ve depolama alanı özelliklerine göre de değişiyor. İşte fiyatlar: