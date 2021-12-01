Yeni iPhone SE 2022 Geliyor – Tüm Detaylar!

Apple’ın yeni bir iPhone SE modeli üzerinde çalıştığına dair detaylar var. Tayvanlı bir araştırma firması olan TrendForce tarafından paylaşılan yeni bilgiler; üçüncü nesil iPhone SE’nin 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Araştırma şirketi; Apple’ın yılın ikinci yarısında dört modeli olacağını da iddia etti. iPhone SE’nin 5G bağlantı desteğine sahip; orta sınıf bir telefon olarak gelmesini bekliyoruz. Şirket, Apple’ın önümüzdeki yıl için üretim hacminin 25 ila 30 milyon adede ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından yeni iPhone SE’nin tasarımı da ortaya çıkmıştı. Tasarımın iPhone SE 2020 modeline benzeyeceği ortaya çıktı. Bu nedenle, 4.7 inçlik ekrana sahip olacak.

Yeni iPhone SE 2022’deki en büyük değişiklik güçlü işlemci ve 5G bağlantı desteği olacak. iPhone SE 2022‘nin, bu yıl piyasaya çıkan ve iPhone 13 serisine güç veren Apple A15 Bionic işlemciye sahip olmasını bekliyoruz.