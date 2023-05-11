Yeni JBL Boombox 3 ve Charge 5 hoparlör satışa çıktı

JBL Boombox 3 ve Charge 5 hoparlörün en yeni sürümü artık kablosuz bağlantıyı destekliyor. Charge 5 ve Boombox taşınabilir hoparlör artık mobil cihazlardan içerik akışı yapılırken gelişmiş bağlantı ve daha az kesinti sunuyor. Yeni hoparlörler ayrıca 24 bit/ 96 kHz oynatma ile HD sesi de vaat ediyor.

JBL Boombox 3 Wi-Fi ve JBL Charge 5 Wi-Fi taşınabilir hoparlörü ilk olarak Avrupa’da satışa çıkacak. Wi-Fi bağlantısı dışında, hoparlörlerin yeni versiyonu ile öncekiler arasında çok az fark var. Örneğin cihazlar artık Apple AirPlay, Alexa MRM ve Google Chromecast’i de destekliyor. Modeller, diğerlerinin yanı sıra Bluetooth 5.3 bağlantısını ve optimize edilmiş ses için kendi kendine ayarlama özelliği sunuyor.

Boombox 3 Wi-Fi beş hoparlöre, bir subwoofer’a, iki tweeter’a ve iki orta sınıf sürücüye sahip. Dolby Atmos ile uyumlu ve hoparlör, tek bir şarjla 24 saate kadar oynatma sunuyor. JBL Charge 5 Wi-Fi, iki pasif bas radyatöre, bir tweeter’a ve uzun gezici bir sürücüye sahip. Hoparlör, tek bir şarjla 20 saate kadar çalışabiliyor. JBL Charge 5 ve Boombox 3 Wi-Fi sürümlerinin her ikisi de altın rengiyle vurgulanan siyah kasalara sahip.

Yeni hoparlörlerin önümüzdeki günlerde Avrupa pazarına girmesi bekleniyor. Boombox 3 Wi-Fi’nin perakende fiyatı 599 euro, Charge 5 Wi-Fi’nin fiyatı ise 249 euro olacak. Şu anda modellerin diğer pazarlardaki mevcudiyet ayrıntılarına ilişkin herhangi bir gösterge bulunmuyor.