Yeni Lenovo Legion ve Yoga Serisi 24 Mayıs’ta Görücüye Çıkacak

Lenovo bugün erken saatlerde 24 Mayıs’ta bir ürün lansman konferansına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlik sırasında, birden fazla seriden bir sürü yeni dizüstü bilgisayar piyasaya sürecek.

Çinli bilgisayar üreticisi, yeni Xiaoxin dizüstü bilgisayar serisinin yanı sıra; Legion oyun dizüstü bilgisayar serisine yeni modeller de ekleyecek. Bunun dışında, Yoga serisinden yeni ince ve hafif ultrabook’ları bile tanıtacak.

Marka ayrıca, bu serilerin her birinin ailesinde yeni ürünler duyuracağını da ima etti. Resmi tanıtımlara göre, 2022 Yoga Air serisi yeni 13 inç Yoga Air 13s;14 inç Yoga Air 14c ve 13 inç Yoga Air 14s‘i de tanıtacak. Bu Yoga Pro serisinde şirket; Yoga 16’ların yanında 14,5 inç ekrana sahip olacak yalnızca bir Yoga Pro 14’ü tanıtacak.

Oyun modellerinden bahsedecek olursak Lenovo, Intel 12. Nesil Core-H serisi işlemcilerle donatılmış yeni Legion Y9000X 2022 modelini görücüye çıkaracak. Buna RTX 3050 Ti, RTX 3060 ve RTX 3070 gibi NVIDIA grafik kartlarının yanı sıra hem i5 hem de i7 yapılandırmaları dahil.

Bellek için en yeni DDR5 4800MHz RAM ve PCIe 4.0 SSD depolamayı sunacak. Bu dizüstü bilgisayar, 165Hz yenileme hızı, 500nit ve yüzde 100 sRGB renk gamına sahip 16,1 inç 2.5K ekrana sahip olacak.