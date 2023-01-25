Yeni M2 MacBook Pro’da SSD Sorunu Var – İşte Nedeni

Apple MacBook’lar özellikle M-serisi işlemcilerle donatılmış olanlar, kullanıcılar tarafından uzun süredir övülüyor. Ancak son raporlar, SSD performansı söz konusu olduğunda durumun böyle olmayabileceğini gösteriyor. En son testlere göre, temel seviye 14 inç M2 MacBook Pro’nun önceki modele göre daha yavaş bir SSD’ye sahip olduğu bildiriliyor.

Temel seviye 14 inç M2 (Pro) MacB ook Pro’nun öncekinden daha yavaş bir SSD’ye sahip olduğu bildiriliyor. BlackMagic’in Disk Hızı Testinde, Apple’ın en son amiral gemisindeki 512 GB SSD, 4.900 MB/s okuma ve 3.950 MB/s yazma hızına kıyasla, yaklaşık 2.970 MB/s okuma hızı puanları ve yaklaşık 3.150 MB/s yazma hızı puanları elde etti. 512 GB SSD ile M1 Pro yeteneğine sahipti.

Bu, M2 MacBook Pro’nun temel modelinin 2021’de piyasaya sürülen modele göre yaklaşık yüzde 39 daha yavaş okuma ve yüzde 20 daha yavaş yazma hızına sahip olduğu anlamına geliyor. Farkın nedeni büyük olasılıkla SSD’de kullanılan işlemcilerden kaynaklanıyor. Önceki nesil 14 inçteki 512 GB SSD’de dört NAND depolaması vardı. Ancak, M2 Pro’daki sadece iki tane var gibi görünüyor.

Bunlar daha yüksek kapasiteli işlemciler, ancak okuma ve yazma işlemlerini işleyemiyorlar ve bu da daha yavaş performansa neden oluyor. Hem 256 GB M2 MacBook Air hem de 13 inç MacBook Pro, bu dizüstü bilgisayarların M1 sürümlerinden daha yavaş depolama alanına sahip.

Temel seviye M2 Pro’nun SSD performansı açısından öncekilerden ölçülebilir şekilde daha kötü olduğunu görmek hayal kırıklığı yaratıyor. Özellikle 14 inç MacBook Pro‘nun 2.000 dolara mal olduğu düşünülürse. Yeni Mac’lerdeki SSD’lerin “o kadar” yavaş olmayacağını belirtmekte fayda var. Günlük görevlerde hala iyi performans gösterecekler.