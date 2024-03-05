Apple’ın beklenen ürünleri sonunda kullanıcıyla buluştu. Hız ve güç bakımından seleflerinden ayrışan yeni M3 işlemcili Macbook Air tanıtıldı. 13 inç ve 15 inç büyüklüğündeki ekran boyutları, M1 işlemciden yüzde 60’a kadar varan yüksek performansı ile ilgi çekiyor. Peki M3 işlemcili Macbook Air fiyatı ne kadar ve özellikleri neler, inceleyelim.

Yeni M3 İşlemcili Macbook Air Tanıtıldı

Yeni ürünlerini bir etkinlik düzenleyerek tanıtmasına alışkın olduğumuz Apple, bu defa böyle yapmadı. İlk defa etkinliksiz bir tanıtım gerçekleştiren marka 13 inç ve 15 inç ekran boyutlarına sahip olan bilgisayarlarını kullanıcılara sundu. Yeni ve daha güçlü işlemciyle gelen yapay zeka destekli Macbook Air tasarımı ve yeni özelikleri ile ilgi çekiyor. Peki M3 işlemciye sahip Macbook Air özellikleri ve fiyatı nedir, bakalım…

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M3 İşlemcili Macbook Air Özellikleri

Güçlendirilmiş performansla öne çıkan M3 işlemcili Macbook Air, M1 işlemcili seleflerine göre yüzde 60’a kadar performans artışı sunuyor. M2 işlemcili Apple dizüstü bilgisayarla karşılaştırıldığında ise tek çekirdekte yüzde 17, çok çekirdekte ise yüzde 21 seviyesinde yüksek performans sağlıyor. GPU kısmında ise seleflerine göre yüzde 15’lik bir artış görülmekte.

Yapay zeka destekli yeni Macbook bu kapsamda daha işlevli ve yüksek performanslı 16 çekirdekli Neural Engine barındırmakta. Bu sayede yapay zeka performansı oldukça yüksek bir seviyede denilebilir. M3 işlemci 3nm üretim teknolojisine sahip olup, 8 CPU çekirdeği ve 10 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen GPU’ya sahip. Tanıtılan cihazların ilk seviyesi 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı özellikleri ile geliyor. Bununla birlikte seri kapsamında 24 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar ise depolama alanı barındıran Apple laptopları da bulunuyor.

Macbook Air ekran boyutu 13,6 ve 15,3 inç büyüklük seçenekleri ile sunulmakta. 500 nits parlaklıkla gelen cihazda Liquid Retina ekran barındırıyor. Bahse konu ekran 1 milyar renk desteğine sahip ve kendi ayarındaki pek çok bilgisayardan 2 kat daha yüksek çözünürlük değeri bulunuyor. Hafif ve ince bir yapıya sahip olan yeni Apple dizüstü bilgisayarlar gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda. Tasarım bakımından da oldukça şık bir dizayna sahip olan yeni cihazlar 18 saate kadar pil ömrü sunmaktalar.

Yeni Macbook Air, 2 tane harici ekran desteği, 2 kat hıza sahip olan Wi – Fi 6E desteği barındırıyor. Bunların yanı sıra cihazda 2 tane Thunderbolt bağlantı çıkışı, 1080p FaceTime kamera, MagSafe şarj bağlantısı, 3.5 mm kulaklık girişi, Touch ID, AV1 kod çözücüsü desteği, Dolby Atmos ve uzamsal ses desteği bulunmakta.

MacBook Air 2024 Fiyatı

M3 işlemcili yeni Macbook Air dizüstü bilgisayarlar şu anda Apple Store web sitesinde ve uygulamasında satışta. Siparişler 8 Mart tarihinden itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlayacak ve yine bu tarihte Apple Store’larda ve Apple Yetkili Satıcılarında satılmaya başlanacak.

Yüksek performansla gelen yeni Apple dizüstüler kapsamında 13 inç MacBook Air yaklaşık 47,5 bin TL’den başlamakta; eğitime özel fiyat ise 43,179 TL’den başlıyor. 15 inç MacBook Air fiyatı ise yaklaşık 55 bin TL’den başlıyor; bu laptopun eğitime özel fiyatı ise 50.769 TL’den başlamakta.

M3 işlemcili yeni Macbook 2024 fiyat listesi aşağıdaki gibidir: