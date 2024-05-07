Apple uzun zamandır yeni bir tablet modeli çıkarmamıştı ancak yeni bir iPad’in gelmesi beklenmekteydi. Marka bugün (7 Mayıs) düzenlediği etkinlik ile yeni ürünlerini tanıttı. Sahnede yerini alan Tim Cook, Macbook’tan bile daha güçlü olan, yeni M4 işlemcili iPad Pro tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte bir diğer tablet ailesi olan iPad Air de tanıtıldı. iPad Air ve iPad Pro fiyatı ne kadar, özellikleri neler bakalım…

Yeni M4 İşlemcili iPad Pro Tanıtımı Gerçekleşti

Apple’ın bugün ki etkinliğinin gözdesi iPad Pro oldu. Markanın en güçlü işlemcisi ile gelen iPad Pro, en güçlü Macbook’tan bile daha güçlü olarak tanımlanmakta. Gücü ile dudak uçuklatan cihaz aşırı ince tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekti. İncelik konusunda iPad Nano’yu bile geçen cihaz etkinliğe katılanlar tarafından oldukça beğenildi.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

11 inç ve 13 inç büyüklüğünde iki ekran seçeneğiyle gelen iPad Pro OLED ekran barındırıyor. Bu sayede ekran piksel parlaklığı 1600 nite kadar yükselebilmekte. Depolama alanları iki cihazda da aynı ve 256 GB büyüklüğünde. iPad Pro serisinden 13 inç büyüklüğündeki ekrana sahip olan iPad Pro’nun kalınlığı 5,1 mm ve bu kalınlık ile tablet, markanın şimdiye kadar ki en ince cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

Apple yeni tableti iPad Pro’da M4 yonga setini kullanmış durumda. M4 işlemcisi, söylenene göre M2 yonga setinden yüzde 50 daha hızlı performans göstermekte. M4’ün yetenekleri sadece bununla sınırlı kalmıyor ve bu hızı, yarı gücü kullanarak sağlıyor. İşlemcinin yanı sıra Apple’ın OLED ekran kullanması da kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmakta. OLED teknolojisi sayesinde yüksek kontrast düzeylerine sahip olan ekran, özellikle video izlerken daha kaliteli renkler sunacak. Bununla birlikte hem 11 inçlik hem de 13 inçlik tabletlerde de OLED teknolojisi kullanılmış durumda.

iPad Pro Fiyatı Ne Kadar?

iPad Pro fiyatı cihazın büyüklüğüne göre farklılık göstermekte. 11 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan cihaz yaklaşık 1000 dolardan, 13 inçlik model ise yaklaşık 1300 dolardan satışa sunulacak. M4 işlemcili iPad Pro Türkiye fiyatları ise 11 inçlik modelde yaklaşık 46 bin TL’den, 13 inçlik modelde ise yaklaşık 60 bin TL’den başlamakta.

Apple İpad Air Özellikleri ve Fiyatı

Let Loose etkinliğinde Apple’ın tanıtımını yaptığı bir diğer tablet modeli ise iPad Air oldu. iPad Air de 11 inç ve 13 inç ekran boyutlarıyla geliyor ve işlemci kısmında ise M2 yer almakta. iPad Air depolama alanları ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak karşımıza çıkıyor. iPad Air fiyatı 11 inçlik modeli yaklaşık 600 dolardan 13 inçlik modeli ise 800 dolardan başlamakta. Türkiye fiyatları ise sırasıyla 26 bin TL ve 35 bin TL seviyelerinde.